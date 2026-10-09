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Себастиен Льоб тества прототипа WRC27 на Project Rally One

  • 9 окт 2026 | 20:36
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9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб участва днес в тестовете на прототипа на белгийския тим Project Rally One по правилата WRC27, съобщиха днес местните медии. В последните години французинът се дистанцира от WRC и се концентрира върху участията си с Дачия в световния рали-рейд шампионат, както и в отделни стартове в рали шампионата на Франция.

Проектът на Лионел Хансен е в най-напреднала фаза от подготовката за сезон 2027, като целта е новата кола на Project Rally One да стартира в рали „Монте Карло“ през януари и да подаде документи за хомологация, като срокът е 1 ноември тази година.

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По-рано през годината Хансен заяви, че се опитва да привлече в развитието на проекта голяма звезда като Льоб, Себастиен Ожие и Ойт Танак. Единственият, който е откликнал е Льоб, който е заявил на Хансен, че „не му отказва, но иска да бъде убеден“ да се включи.

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Пред Льоб за тестовете на прототипа на белгийците бяха привлечени пилоти с опит в WRC Стефан Лефевър, Бруно Тири и Фреди Лоикс, които работят на асфалт, а на макадам се труди новият европейски рали шампион Теем Сунинен, който междувременно прави тестове и за Ланча.

Автомобилът на Project Rally One е с двигател от Шкода и в ранната си версия е с купе на Порше Macan.

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Снимки: Gettyimages

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