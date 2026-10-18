Изненада! Льоб може да стартира в рали “Монте Карло”

Противно на последните твърдения на Себастиен Льоб за рали “Монте Карло 2027”, през януари може да видим 9-кратния световен на старта на първия кръг от сезона в Световния рали шампионат. Преди броени дни легендарният французин тества прототипа на Project Rally One във Франция - един от новите отбори във WRC, и след това обясни, да не го чакаме на старта на “Монте Карло” догодина, тъй като в последните години интересите му са насочени основно към рали-рейдовете.

Но точно от Project Rally One сега изтече информация, че ако рали “Дакар 2027”, което трябва да се проведе в Саудитска Арабия, се провали заради войната в Близкия изток и ракетните удари на хутите срещу Саудитска Арабия, то Льоб може да стартира в “Монте Карло”.

A car that wasn't eligible for manufacturer points went and won the rally! 🤯🏆 The day that Philippe Bugalski and Citroën made WRC history. #WRC https://t.co/DU7p7KwE0B — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 14, 2026

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От тима обясниха, че приоритет за шефа на тима Лионел Хансен е да осигури участието на Льоб с колата на отбора, която все още няма име и не се знае коя автомобилна марка ще представлява. На тестовете купето на новия прототип напомня това на Порше Макан, а задвижването идва от двигател на Шкода от Rally2 категорията.

Решението на Льоб и Project Rally One от действията на организатора на рали “Дакар” ASO и Саудитска Арабия относно провеждането на пустинната надпревара. Отделно от това, Хансен даде да се разбере, че очаква подкрепа от новия промоутър на WRC и лично от шефа на компания Ерик Булие, за да осигури на старта на най-известното рали единия от само двамата пилоти в историята на спорта с 9 световни титли.

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Другият 9-кратен световен шампион Себастиен Ожие вече заяви, че догодина няма да стартира в рали “Монте Карло” и допълни, че през 2027 най-вероятно ще го гледаме “с още по-ограничена програма”.

За сезон 2027 в WRC влизат нови технически правила, според които колите от новата Rally1 категория ще са базирани на актуалната група Rally2, като нова кола по тези правила подготвя Тойота, както и два тима: Project Rally One и испанския RMC Motorsport, като се очакват и още няколко отбора с Rally2 коли.

Льоб след теста за Project Rally One: Не ме чакайте на старта на рали "Монте Карло"!

Себастиен Льоб тества прототипа WRC27 на Project Rally One

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Снимки: Gettyimages