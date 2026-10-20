Серхио Перес за дебютният сезон с Кадилак: Една от най-силните ми години

Ако се съди единствено по сухата статистика през сезон 2026 във Формула 1, кампанията на Серхио Перес би могла да изглежда напълно провалена.

До този момент тимът на Кадилак все още няма спечелена точка в актива си, въпреки че мексиканският пилот бе изключително близо до топ 10 в Гран При на Монако. В Княжеството той изведе болида MAC-26 до десетата позиция, преди наложено наказание да го лиши от класиране в зоната на точките. Цифрите обаче показват само част от реалността, която невинаги намира отражение в генералното класиране.

It’s Race Week, y’all 🤩 🎨 Louis De Guzman https://t.co/fJwQEmjm0g — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 19, 2026

Примери за това не липсват: в Баку Перес демонстрира отлично темпо и още от първия ден се движеше близо до челните десет места. В Сингапур пък бе на крачка от това да затвори с цяла обиколка своя съотборник Валтери Ботас – епизоди, които остават скрити в официалните протоколи.

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В интервю за motorsport.com мексиканецът бе категоричен в отговора си на въпроса дали определя 2026 година като най-слабата в кариерата си.

„Не, категорично не. От гледна точка на резултатите – естествено, че изглежда така, но хората, които разбират този спорт, оценяват нивото, на което карам, постоянството ми и представянето, което показвам. Те виждат колко стойностна година правя всъщност.“

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До момента Перес неизменно печелеше точки във всяка кампания от дебюта си със Заубер през 2011 до раздялата с Ред Бул в края на 2024. Шест състезания преди края на настоящия сезон запазването на тази серия изглежда трудна задача.

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За опитния състезател обаче е от първостепенно значение контекстът на дебютната година. За първи път той се намира в ролята на лидер, който изгражда нов проект от нулата. Болидът претърпя сериозни модификации след първия старт с цел отстраняване на проблемите с надеждността, а Перес пое водеща функция при развитието му и при всяка възможност се бори с колите от средата на колоната.

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„В крайна сметка във Формула 1 постигането на големи успехи зависи изключително много от автомобила. Специалистите и хората в моя отбор отлично знаят на какво ниво се намирам“, подчерта мексиканецът.



„Смятам, че това е един от най-добрите ми сезони. Без никакво съмнение – като увереност, ниво на пилотиране, вземане на решения и лидерство. Да бъда водеща фигура в толкова фундаментален нов проект е изключително важно. Гласът ми има огромна тежест тук, а това носи и голяма отговорност“, завърши Перес.

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Снимки: Gettyimages