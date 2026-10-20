Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Шампионска лига

Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

  • 20 окт 2026 | 06:40
  • 283
  • 0
Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Шампионската лига отново ни поднася нови футболни трилъри в третия си кръг от основната фаза. Миналата седмица станахме свидетели на истинска вихрушка от голове по терените на Стария континент. Бяха отбелязани рекордните 78 попадения, или по над 4 гола средно на мач. Сега въпросът е дали тази тенденция ще продължи, като за това има сериозни предпоставки с оглед на мачовете, които предстоят.

Безспорно цяла Европа очаква с притаен дъх грандиозния сблъсък на "Парк де Пренс" тази вечер, където Пари Сен Жермен и Барселона ще кръстосат шпаги в епична битка за върха след безапелационния си старт с по две победи. Градусът на напрежението е висок и по останалите терени. На магическия "Анфийлд" Ливърпул посреща Виляреал в гонитба на трета поредна победа в турнира. В същото време Манчестър Сити отбелязва своя юбилеен мач №150 в Шампионската лига срещу АЕК Атина – сблъсък, в който "гражданите" ще направят всичко възможно да се върнат към победния ход. Не по-малко искри ще хвърчат и в Германия, където перфектният до момента тим на Щутгарт приема набралия страхотна скорост Атлетико Мадрид в оспорван германско-испански дуел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Марк Геи: Колениченето преди мачовете загуби своята сила

Марк Геи: Колениченето преди мачовете загуби своята сила

  • 20 окт 2026 | 02:22
  • 865
  • 0
УЕФА постави ултиматум на ФИФА

УЕФА постави ултиматум на ФИФА

  • 20 окт 2026 | 02:05
  • 959
  • 0
Започнаха спекулации за евентуален наследник на Моуриньо в Реал Мадрид

Започнаха спекулации за евентуален наследник на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 20 окт 2026 | 01:40
  • 3139
  • 0
Нико Ковач: Моментните резултати не ни радват, но не правим драма

Нико Ковач: Моментните резултати не ни радват, но не правим драма

  • 20 окт 2026 | 01:17
  • 701
  • 0
Хетафе измъкна равенство с човек по-малко срещу Райо Валекано

Хетафе измъкна равенство с човек по-малко срещу Райо Валекано

  • 20 окт 2026 | 00:13
  • 700
  • 0
Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона

Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона

  • 20 окт 2026 | 00:03
  • 6740
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 257435
  • 76
Паметен обрат на Спартак смълча Етър

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

  • 19 окт 2026 | 20:53
  • 27633
  • 62
Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
  • 51128
  • 255
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
  • 39133
  • 55
Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 62485
  • 36