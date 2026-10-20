Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Шампионската лига отново ни поднася нови футболни трилъри в третия си кръг от основната фаза. Миналата седмица станахме свидетели на истинска вихрушка от голове по терените на Стария континент. Бяха отбелязани рекордните 78 попадения, или по над 4 гола средно на мач. Сега въпросът е дали тази тенденция ще продължи, като за това има сериозни предпоставки с оглед на мачовете, които предстоят.

Безспорно цяла Европа очаква с притаен дъх грандиозния сблъсък на "Парк де Пренс" тази вечер, където Пари Сен Жермен и Барселона ще кръстосат шпаги в епична битка за върха след безапелационния си старт с по две победи. Градусът на напрежението е висок и по останалите терени. На магическия "Анфийлд" Ливърпул посреща Виляреал в гонитба на трета поредна победа в турнира. В същото време Манчестър Сити отбелязва своя юбилеен мач №150 в Шампионската лига срещу АЕК Атина – сблъсък, в който "гражданите" ще направят всичко възможно да се върнат към победния ход. Не по-малко искри ще хвърчат и в Германия, където перфектният до момента тим на Щутгарт приема набралия страхотна скорост Атлетико Мадрид в оспорван германско-испански дуел.

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