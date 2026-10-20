Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

Впечатляваща резултатност, силни индивидуални изяви и решаващ принос за отборните успехи белязаха втория кръг в Sesame НБЛ. Зауди Джаксън, Джомару Браун, Александър Матушев, Георги Боянов и Игор Кесар заслужиха място в идеалната ни петица. Ето с какво се отличи всеки от тях.

34. Джомару Браун (Локомотив Пловдив) - гард

Браун беше водещата фигура в нападението на Локомотив Пловдив при трудната победа над състава на Берое със 98:95 след продължение. Гардът завърши с 36 точки за 31 минути на паркета, като реализира 13 от 24 стрелби от игра, включително 3 от 6 опита зад дъгата, и добави 7 точни наказателни удара. Към резултатността си той прибави 4 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки. Въпреки допуснатите 7 грешки, Браун приключи с коефициент 25 и се отличи като основно оръжие в атаката на пловдивчани.

3. Зауди Джаксън (Шумен) – гард

Джаксън направи изключително ефективен мач при победата на Шумен с 87:72, записвайки 36 точки и 5 асистенции. Пойнт гардът беше безпогрешен при стрелбата за две точки, а от далечна дистанция реализира 3 изстрела. Той добави и 11 точни наказателни удара, като спечели общо 10 нарушения. С 4 откраднати топки и само 1 грешка Джаксън съчета резултатността с прецизна организация на нападението и активност в защита.

Коефициентът му от 41 го открои и му донесе наградата за най-полезен играч за втория кръг на Sesame НБЛ.

27. Александър Матушев (Спартак Плевен) - леко крило

Матушев имаше ключова роля при разгромната победа на Спартак Плевен над Политехника със 102:71. Крилото завърши с 31 точки и 8 борби, демонстрирайки ефективност в нападение и стабилно присъствие под коша. Неговата резултатност беше важна част от офанзивната мощ на плевенчани, които преминаха границата от 100 отбелязани точки. Коефициентът му на полезно действие от 34 е допълнително потвърждение за силното му индивидуално представяне.

33. Георги Боянов (Миньор Перник) - тежко крило

Българският национал Георги Боянов се отличи със стабилно представяне в двете фази на играта и важни попадения в заключителните секунди на трудната победа на Миньор Перник над Академик със 96:93. Той приключи срещата с 22 точки, 6 борби и 3 асистенции, като приносът му беше особено ценен в двубой, решен в последните моменти. Боянов показа и висока ефективност при стрелбата за две точки, съчетавайки точността в завършването с активност в останалите компоненти на играта.

ГОШО МЕТОДИЕВ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google