Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

  • 20 окт 2026 | 08:00
  • 424
  • 0
Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

Впечатляваща резултатност, силни индивидуални изяви и решаващ принос за отборните успехи белязаха втория кръг в Sesame НБЛ. Зауди Джаксън, Джомару Браун, Александър Матушев, Георги Боянов и Игор Кесар заслужиха място в идеалната ни петица. Ето с какво се отличи всеки от тях.

34. Джомару Браун (Локомотив Пловдив) - гард  

Браун беше водещата фигура в нападението на Локомотив Пловдив при трудната победа над състава на Берое със 98:95 след продължение. Гардът завърши с 36 точки за 31 минути на паркета, като реализира 13 от 24 стрелби от игра, включително 3 от 6 опита зад дъгата, и добави 7 точни наказателни удара. Към резултатността си той прибави 4 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки. Въпреки допуснатите 7 грешки, Браун приключи с коефициент 25 и се отличи като основно оръжие в атаката на пловдивчани.  

3. Зауди Джаксън (Шумен) – гард  

Джаксън направи изключително ефективен мач при победата на Шумен с 87:72, записвайки 36 точки и 5 асистенции. Пойнт гардът беше безпогрешен при стрелбата за две точки, а от далечна дистанция реализира 3 изстрела. Той добави и 11 точни наказателни удара, като спечели общо 10 нарушения. С 4 откраднати топки и само 1 грешка Джаксън съчета резултатността с прецизна организация на нападението и активност в защита.

Коефициентът му от 41 го открои и му донесе наградата за най-полезен играч за втория кръг на Sesame НБЛ.  

27. Александър Матушев (Спартак Плевен) - леко крило

  Матушев имаше ключова роля при разгромната победа на Спартак Плевен над Политехника със 102:71. Крилото завърши с 31 точки и 8 борби, демонстрирайки ефективност в нападение и стабилно присъствие под коша. Неговата резултатност беше важна част от офанзивната мощ на плевенчани, които преминаха границата от 100 отбелязани точки. Коефициентът му на полезно действие от 34 е допълнително потвърждение за силното му индивидуално представяне.  

33. Георги Боянов (Миньор Перник) - тежко крило  

Българският национал Георги Боянов се отличи със стабилно представяне в двете фази на играта и важни попадения в заключителните секунди на трудната победа на Миньор Перник над Академик със 96:93. Той приключи срещата с 22 точки, 6 борби и 3 асистенции, като приносът му беше особено ценен в двубой, решен в последните моменти. Боянов показа и висока ефективност при стрелбата за две точки, съчетавайки точността в завършването с активност в останалите компоненти на играта.

ГОШО МЕТОДИЕВ

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Риалити звезда вдига градусите по бански

Риалити звезда вдига градусите по бански

  • 19 окт 2026 | 21:16
  • 1854
  • 1
Звезда на Апоел проговори на български пред Sportal.bg

Звезда на Апоел проговори на български пред Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 2079
  • 9
Пред Sportal.bg: Капитанът на Балкан отправи послание към феновете преди мача в ЕвроКъп

Пред Sportal.bg: Капитанът на Балкан отправи послание към феновете преди мача в ЕвроКъп

  • 19 окт 2026 | 18:25
  • 1125
  • 0
Позитивни новини за Балкан преди второто домакинство в ЕвроКъп

Позитивни новини за Балкан преди второто домакинство в ЕвроКъп

  • 19 окт 2026 | 17:13
  • 6434
  • 4
Пет отбора продължават с пълен актив в Sesame НБЛ след края на втория кръг

Пет отбора продължават с пълен актив в Sesame НБЛ след края на втория кръг

  • 19 окт 2026 | 17:08
  • 1202
  • 0
Нова дата за мача Миньор 2015 - Берое

Нова дата за мача Миньор 2015 - Берое

  • 19 окт 2026 | 16:48
  • 500
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 258712
  • 76
Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

  • 20 окт 2026 | 06:40
  • 1608
  • 0
Цварц няма да играе срещу Нордселанд

Цварц няма да играе срещу Нордселанд

  • 20 окт 2026 | 07:41
  • 3297
  • 0
Литовци застават на пътя на българския шампион

Литовци застават на пътя на българския шампион

  • 20 окт 2026 | 07:00
  • 1447
  • 0
Пари Сен Жермен и Барселона дават заявка за зрелище на „Парк де Пренс“

Пари Сен Жермен и Барселона дават заявка за зрелище на „Парк де Пренс“

  • 20 окт 2026 | 07:07
  • 1640
  • 4
Паметен обрат на Спартак смълча Етър

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

  • 19 окт 2026 | 20:53
  • 30361
  • 62