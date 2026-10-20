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Литовци застават на пътя на българския шампион

  • 20 окт 2026 | 07:00
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Балкан продължава тази вечер участието си в турнира ЕвроКъп с домакинство на литовския Лиеткабелис. Двубоят от Група D на втория по сила европейски баскетболен клубен турнир в "Арена Ботевград" започва в 19:00 часа. Мачът е от четвъртия кръг на надпреварата.

Ботевградчани допуснаха три поражения в първите си три мача, но в последната си среща бяха много близо до престижна победа в столицата на Италия срещу Рома. Българският шампион все пак отстъпи пред съперника след продължение.

Лиеткабелис пък се представя доста добре дотук, като е с две победи и една загуба. В миналия кръг литовците надиграха у дома един от основните претенденти за трофея, амбицирания да играе в Евролигата тим на ПАОК.

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