Цварц няма да играе срещу Нордселанд

Голмайсторът на ЦСКА Жоел Цварц няма да бъде на разположение на треньора Маркус Гиздол за гостуването на Нордселанд, съобщава „Тема Спорт“. Двубоят в Дания е в четвъртък в 19:45 ч., като все още не е ясно дали нидерландският таран все пак ще пътува с тима, или ще остане в София, за да се фокусира върху възстановяването си. "Армейците" излитат утре в 13:30 ч., а официалната пресконференция на Маркус Гиздол ще се проведе от 20:00 ч. След това е и тренировката на отбора на „Райт ту Дрийм Парк“. ЦСКА ще се завърне на българска земя в ранните часове на 23 октомври.

Жоел Цварц получи мускулна контузия в дясното бедро при победата с 2:0 над Несебър за Купата на България, като напусна терена принудително в началото на втората част. Интересно е, че той е голмайстор на тима с 12 гола във всички турнири, но все още не е бил титуляр в Европа – беше резерва и в 9-те мача досега, а в четвъртък най-вероятно дори няма да бъде в групата за двубоя с Нордселанд.

Добрата новина за Маркус Гиздол е, че Джеймс Ето’о, заменен на почивката в Несебър, е в оптимално състояние. Бари Котър също е здрав, но ирландецът не е картотекиран за мачовете в Лигата на конференциите.

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Снимки: Sportal.bg