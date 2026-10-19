Естебан Окон има само един шанс да остане във Формула 1 за 2027 година

Бъдещето на Естебан Окон във Формула 1 е поставено на карта, като французинът има само една реална възможност да остане титулярен пилот на стартовата решетка и през 2027 година.

Вече е ясно, че французинът ще напусне отбора на Хаас след края на сезон 2026. Неговото място ще бъде заето от Рафаел Камара от академията на Ферари, който ще си партнира с Оливър Беарман. С оглед на бързо намаляващите алтернативи, пред победителя от Гран при на Унгария остава минимален шанс да запази титулярната си позиция, като в противен случай най-вероятният сценарий е роля на резервен пилот.

🗣️ Esteban Ocon, sin asiento en 2027, reivindica su lugar en la F1 "He ganado carreras en todas las categorías y he pilotado contra todos estos chicos. Me merezco estar aquí" #AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 https://t.co/uYU6Ryq4ro — DAZN España (@DAZN_ES) September 26, 2026

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Единствената врата за Окон изглежда е Кадилак, където французинът спори за мястото на Валтери Ботас. Според информация на швейцарското издание Blick, позицията на финландеца е силно застрашена, след като отборът преразглежда плановете си.

През сезон 2026 пилотите на Кадилак изпитват сериозни затруднения. Нито Ботас, нито неговият съотборник Серхио Перес са спечелили точки, като редовно биват затваряни с обиколка в състезанията. Въпреки това се съобщава, че Перес е считан за „сигурен“ за 2027 година, тъй като показва по-силно темпо и беше близо до класиране в топ десет в Монако преди наложено наказание.

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Американският състезател Колтън Херта също беше свързван с Кадилак, но той няма необходимите точки за суперлиценз, а неубедителното му представяне във Формула 2 окончателно намали шансовете му за дебют в световния шампионат.

При това положение Окон насочва всичките си усилия към мястото на Ботас. Ръководителят на тима Марчин Будковски цени високо качествата на френския пилот, което може да наклони везните в негова полза. Пречка пред евентуална сделка обаче остава фактът, че Ботас има подписан многогодишен договор с отбора. Ако френският пилот не успее да си осигури титулярно място в Кадилак, ролята на трети състезател остава най-реалистичната му възможност да запази присъствието си в падока.

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Снимки: Gettyimages