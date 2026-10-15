Валтери Ботас: Кадилак разполага с по-добри съоръжения от Мерцедес

Пилотът на Кадилак Валтери Ботас направи интересно изявление в интервю за Financial Times, казвайки, че според него най-новият отбор във Формула 1 разполага с по-добри съоръжения от Мерцедес.

Финландецът познава много добре фабриката на Сребърните стрели в Бракли, тъй като той има прекарани общо шест сезона там – пет като титуляр между 2017 и 2021 и още един като резерва през 2025. След тази една година като резервен състезател в Мерцедес, Ботас намери път обратно към стартовата решетка с екипа на Кадилак, който дебютира в началото на сезона, но до момента няма спечелена нито една точка след 17 кръга.

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В същото време Мерцедес оглавява подреждането и е на път да спечели своята девета конструкторска титла от 2014 година насам. Въпреки това Ботас е на мнението, че Кадилак разполага с по-добри съоръжения във фабриката си в Силвърстоун.

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„Бих казал, да“, отговори финландецът, когато беше попитан дали Кадилак има по-добри съоръжения в базата си. Неговият съотборник Серхио Перес, който прекара четири години в Ред Бул между 2021 и 2024, също сподели сходно мнение.

„Бяхме във фабриката е и наистина впечатляваща. Никога не съм виждал такава фабрика в моята кариера, наистина е впечатляваща. Наистина е хубаво да се види. Имахме разговори с инженерите, с всички замесени в проекта, плановете и такива. Беше хубаво да наваксаме с всички.



„На първо място, защото всичко е ново. Оборудването, с което разполагат, платформите, колко добре са свързани всички различни отдели. Това е като нов дом, който е много добре организиран. Беше наистина приятно да го видим“, каза Перес.

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Снимки: Gettyimages