Фитипалди: Хорнър не е правилният човек за Ферари, Васьор е като Жан Тод

Двукратният световен шампион във Формула 1 Емерсон Фитипалди направи паралел между настоящия ръководител на Ферари Фред Васьор и легендарния бивш шеф на тима Жан Тод, като същевременно изрази мнение, че Кристиан Хорнър не е подходящият избор за Скудерията.

Бившият ръководител на Ред Бул предизвика сериозен отзвук преди броени седмици, заявявайки, че за него би било „сбъдната мечта“ да застане начело на Ферари в стремежа си да се завърне в падока. Впоследствие Хорнър отстъпи от думите си с аргумента, че изказването му е било извадено от контекст, ала кандидатурата му така и не получи осезаема обществена подкрепа.

Emerson Fittipaldi visitou hoje a exposição 'Fórmula Mágica', no Museu do Caramulo. Amanhã, o bicampeão do mundo estará ao volante do Copersucar FD03 no Heroes Day, evento que assinala o encerramento da exposição. https://t.co/unl2z4T3ss — F1PT (@F1PToficial) October 16, 2026

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В Маранело вече декларираха твърдо заставане зад Васьор въпреки неспирните спекулации за неговото бъдеще. В интервю за „The Sun“ Фитипалди подчерта, че евентуална раздяла с французина би била огромна грешка, изтъквайки сходствата в стила му на работа с този на Тод.

„Познавам Фред отлично от съвместната ни работа в А1 Тим Бразилия, където той отговаряше за техническото ръководство. С него се работи фантастично. Той притежава силен характер и има подход, който много напомня на този на Жан Тод. Би било пълно безумие Ферари да се освободи от него. Той е роден състезател, забележителен лидер и изключително корав професионалист. Не смятам, че Кристиан Хорнър е правилният човек за Ферари“, сподели бразилската легенда.

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Жан Тод бе начело на италианския тим по време на златната му ера с Михаел Шумахер, белязана от пет поредни шампионски титли между 2000 и 2004 година.

Съмнения около лидерските качества на Хорнър изрази и бившият оперативен директор на Ред Бул Ричард Хопкинс. Пред „The Daily Star“ той призна, че навремето е напуснал Макларън единствено заради шанса да работи с легендарния конструктор Ейдриън Нюи, като изрази недоверие, че Хорнър би могъл да бъде подобен магнит за специалистите в Маранело.

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„Отидох в Ред Бул основно заради присъствието на Ейдриън. Знаех, че щом той е там, нещата просто ще се получат. Всеки инженер иска да работи за екип, чиято техническа част се води от Ейдриън Нюи. Не съм убеден, че Кристиан притежава същото притегателно влияние и подобен магнетизъм — по-скоро се съмнявам“, коментира Хопкинс, който заемаше поста между 2013 и 2015 година.

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Снимки: Gettyimages