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Кадилак привлича 2-метров американец след титлата му във Формула 3?

  • 13 окт 2026 | 13:22
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Кадилак привлича 2-метров американец след титлата му във Формула 3?

Отборът на Кадилак планира да привлече 19-годишния американец Уго Угочукву за резервен пилот през 2027 година и ще му даде шанс да участва в петъчни свободни тренировки. 2-метровият пилот на Кампос триумфира с титлата във Формула 3 в края на сезона, но все още не е обявил какви са плановете му за 2027. Очаква се обаче, че той ще стартира във Формула 2 догодина.

От старта на проекта на Кадилак за Формула 1 се знае, че тимът иска да използва поне един американски пилот. Затова и Колтън Херта стартира във Формула 2, но сезонът за звездата от Индикар се оказа неуспешен и той едва ли ще събере точки за суперлиценз да е титуляр във Формула 1.

Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос
Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос

До 2025 Угочукву беше част от програмата за млади пилоти на Макларън, но след като беше освободен от нея се състезава през 2026 без подкрепа на отбор от Формула 1. В края на сезона във Формула 3 се заговори, че Ред Бул също интерес към него, но по-късно стана ясно, че Кадилак има много по-сериозни шансове да подпише с него.

През юни Уго направи първия си тест с болид от Формула 1 по правилата ТРС - той кара Алпин А524 на „Монца“, но програмата му приключи по-рано от очакваното заради излитането му на шикана „Аскари“.

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Снимки: Imago

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