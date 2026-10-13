Кадилак привлича 2-метров американец след титлата му във Формула 3?

Отборът на Кадилак планира да привлече 19-годишния американец Уго Угочукву за резервен пилот през 2027 година и ще му даде шанс да участва в петъчни свободни тренировки. 2-метровият пилот на Кампос триумфира с титлата във Формула 3 в края на сезона, но все още не е обявил какви са плановете му за 2027. Очаква се обаче, че той ще стартира във Формула 2 догодина.

От старта на проекта на Кадилак за Формула 1 се знае, че тимът иска да използва поне един американски пилот. Затова и Колтън Херта стартира във Формула 2, но сезонът за звездата от Индикар се оказа неуспешен и той едва ли ще събере точки за суперлиценз да е титуляр във Формула 1.

🚨 CADILLAC SET TO GIVE UGO UGOCHUKWU AN F1 OPPORTUNITY! 🇺🇸 The 2026 F3 champion has reportedly been selected to take part in Cadillac’s rookie FP1 sessions in 2027. The 19-year-old became the first American to win the FIA F3 title and could now take another big step toward F1. (via. @Auto_Racer_it) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 12, 2026

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До 2025 Угочукву беше част от програмата за млади пилоти на Макларън, но след като беше освободен от нея се състезава през 2026 без подкрепа на отбор от Формула 1. В края на сезона във Формула 3 се заговори, че Ред Бул също интерес към него, но по-късно стана ясно, че Кадилак има много по-сериозни шансове да подпише с него.

През юни Уго направи първия си тест с болид от Формула 1 по правилата ТРС - той кара Алпин А524 на „Монца“, но програмата му приключи по-рано от очакваното заради излитането му на шикана „Аскари“.

Cadillac will run Ugo Ugochukwu in FP1 sessions for 2027! (@Auto_Racer_it) The American won the F3 championship this season and is likely to race in F2 full time for 2027. https://t.co/rTwLjxaPrF — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) October 12, 2026

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Снимки: Imago