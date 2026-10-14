Кадилак продължава да изпитва трудности в прегряването на спирачките

Хроничните затруднения със спирачната система на Кадилак отново попречиха на Валтери Ботас по време на Гран При на Сингапур. Въпреки това опитният финландски пилот изрази увереност, че дефектът е „почти преодолян“.

Прегряването на спирачките съпътства болида MAC-26 през целия сезон, като доведе до четири отпадания и честа загуба на състезателно темпо заради необходимостта пилотите да пазят компонентите.

Най-новият отбор на стартовата решетка внесе подобрения по време на състезанията в Унгария и Азербайджан. По думите на Ботас пакетите в Баку са понижили работната температура на спирачките със 100 градуса по Целзий. Това обаче се оказа недостатъчно за безпроблемно протичане на състезанието по улиците на Сингапур, където внимателният контрол отново бе решаващ.

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„Наложи се да започна да прилагам техниката за отнемане на газта преди спиране още във втората обиколка. Впоследствие нещата се стабилизираха и известно време нямах нужда от този подход, но след това проблемът отново се появи“, сподели Ботас.



Запитан дали това състезание е послужило като сериозен тест за новите спирачни елементи, състезателят на Кадилак внесе уточнение: „И двата ни болида видяха карирания флаг. Изискваше се внимателен контрол, но предполагам, че на тази писта почти всички отбори са правили подобни компромиси. Мисля, че проблемът е почти решен. Би трябвало да сме стабилни до края на кампанията, а и конструкцията за следващата година ще бъде доста по-различна.“

Необходимостта от щадене на спирачките обаче не оправдава напълно слабото представяне на Ботас по трасето „Марина Бей“. Финландецът почти бе затворен с обиколка от съотборника си Серхио Перес, финиширайки на 96 секунди зад него — изоставане от средно 1.6 секунди на обиколка.

Signing off for the weekend under the Singapore night sky 👋 https://t.co/X91hlRMsC0 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 11, 2026

„Нямах никакво темпо в първия стинт, губех може би по секунда на всяка обиколка. Картината остана същата през цялата дистанция. Получавах пълни насоки от инженерите къде мога да спечеля време и опитвах абсолютно всичко. Ако бях по-бавен на влизане или в средата на завоя, опитвах корекции, но тогава губех на излизането или в друга фаза. Поведението на колата на пистата днес беше изключително лошо, така че ще трябва да анализираме внимателно данните“, коментира Ботас.



„Знаем, че ни предстои поредният труден старт, макар да се надявам на по-добро класиране от това тук. Чувството е, че в Сингапур останахме далеч под възможностите си и бяхме твърде далеч от реалното състезателно темпо“, завърши финландецът, гледайки напред към Гран При на САЩ следващата седмица.

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Серхио Перес обаче показа значително по-позитивна нагласа, въпреки че завърши на 48 секунди зад Фернандо Алонсо.

„Показахме завидна стабилност с темпото, с което разполагахме днес. Бяхме много постоянни на пистата. От оперативна гледна точка това е най-важното на този етап и целият отбор свърши отлична работа. Можем да бъдем доволни. Липсва ни само между секунда и секунда и половина, за да бъдем в реалната битка. През цялата първа фаза задържахме болидите на Астън зад нас. Нужна ни е само тази допълнителна секунда от колата, за да започнем да се конкурираме с останалите“, заяви мексиканският състезател.

Кадилак разполага с още шест състезателни уикенда до края на първенството, в които да се опита да спечели първите си точки и да запише историческо влизане в челната десетка в своя дебютен сезон във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages