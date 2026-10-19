Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция

Световен шампион с Франция избухна срещу вандалите и политиците в страната

  • 19 окт 2026 | 14:22
  • 761
  • 0
Световен шампион с Франция избухна срещу вандалите и политиците в страната

Световният шампион от 1998 година Еманюел Пти изрази огромното си възмущение след вълната от насилие и вандализъм, съпътствала демонстрациите срещу високите цени на живота във Франция. Бившият футболист насочи гнева си както към мародерите, така и към управляващите и президента Еманюел Макрон.

Барселона не успя да отлети за Париж
Барселона не успя да отлети за Париж

След уикенда, белязан от безредици покрай протестите на 17 октомври, бившият полузащитник на Монако, Арсенал и Челси определи случилото се като истински позор в обръщение пред камера.

„Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. Изпитвам дълбок гняв“, заяви Пти. Той изрази категоричната си подкрепа към силите на реда и към всички потърпевши: „Мислите ми са с полицаите и с хората, чийто труд бе унищожен. Това са години на упорита работа и жертви в името на честен живот – както за французите, така и за имигрантите, които се опитват да се интегрират във Франция.“

В същото време Пти направи ясно разграничение между грабителите и обикновените граждани, протестиращи срещу поскъпването на живота, заявявайки, че споделя разочарованието на работещите хора. „Разбирам ги отлично, защото и на мен ми дойде до гуша да бъда изстискван като лимон от данъци. Всички честни французи, които стават рано сутрин, за да водят достоен живот, да отгледат децата си и да имат някакво бъдеще – тези хора в момента са просто смачкани“, подчерта той.

„Разбирам ги отлично, защото и на мен ми дойде до гуша да бъда изстискван като лимон от данъци. Всички честни французи, които стават рано сутрин, за да водят достоен живот, да отгледат децата си и да имат някакво бъдеще – тези хора в момента са просто смачкани“, подчерта той.

"Обичам страната си, обичам всички чужденци, които обичат страната ми и искат да се интегрират. Но всички вие останали – като се започне от французите, които всъщност не искат Франция да продължи да бъде това, което е – върнете се там, откъдето сте дошли; не сте ни нужни. А всички онези, които са се родили с френски паспорт – разкарайте се. Вече не ви искаме.

Пти завърши с остър коментар, насочен лично към държавния глава Еманюел Макрон и цялата политическа класа:

„Внимавайте много какво правите и говорите и как точно ще защитите почтените граждани във Франция, защото търпението се изчерпа! Няма пари за полицията, армията, болниците, училищата – за никого, освен за вас, политиците! Колкото и странно да е, единственото работещо нещо във Франция са данъците. Там винаги можем да разчитаме на вас – никога не е достатъчно и налозите непрекъснато растат! Къде сте всъщност? Какво правите въобще?“, завърши емоционално бившият национал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

  • 19 окт 2026 | 14:19
  • 1341
  • 2
От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

  • 19 окт 2026 | 14:12
  • 717
  • 0
В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

  • 19 окт 2026 | 13:36
  • 804
  • 0
Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

  • 19 окт 2026 | 13:13
  • 3630
  • 2
Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2026 | 12:28
  • 863
  • 0
Барселона не успя да отлети за Париж

Барселона не успя да отлети за Париж

  • 19 окт 2026 | 12:20
  • 4590
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 11183
  • 59
Наско Илиев: Ние опитните трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние опитните трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 57
  • 0
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 12424
  • 15
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
  • 9131
  • 6
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 10627
  • 7
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 77205
  • 18