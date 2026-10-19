Световен шампион с Франция избухна срещу вандалите и политиците в страната

Световният шампион от 1998 година Еманюел Пти изрази огромното си възмущение след вълната от насилие и вандализъм, съпътствала демонстрациите срещу високите цени на живота във Франция. Бившият футболист насочи гнева си както към мародерите, така и към управляващите и президента Еманюел Макрон.
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След уикенда, белязан от безредици покрай протестите на 17 октомври, бившият полузащитник на Монако, Арсенал и Челси определи случилото се като истински позор в обръщение пред камера.
„Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. Изпитвам дълбок гняв“, заяви Пти. Той изрази категоричната си подкрепа към силите на реда и към всички потърпевши: „Мислите ми са с полицаите и с хората, чийто труд бе унищожен. Това са години на упорита работа и жертви в името на честен живот – както за французите, така и за имигрантите, които се опитват да се интегрират във Франция.“
В същото време Пти направи ясно разграничение между грабителите и обикновените граждани, протестиращи срещу поскъпването на живота, заявявайки, че споделя разочарованието на работещите хора. „Разбирам ги отлично, защото и на мен ми дойде до гуша да бъда изстискван като лимон от данъци. Всички честни французи, които стават рано сутрин, за да водят достоен живот, да отгледат децата си и да имат някакво бъдеще – тези хора в момента са просто смачкани“, подчерта той.
"Обичам страната си, обичам всички чужденци, които обичат страната ми и искат да се интегрират. Но всички вие останали – като се започне от французите, които всъщност не искат Франция да продължи да бъде това, което е – върнете се там, откъдето сте дошли; не сте ни нужни. А всички онези, които са се родили с френски паспорт – разкарайте се. Вече не ви искаме.
Пти завърши с остър коментар, насочен лично към държавния глава Еманюел Макрон и цялата политическа класа:
„Внимавайте много какво правите и говорите и как точно ще защитите почтените граждани във Франция, защото търпението се изчерпа! Няма пари за полицията, армията, болниците, училищата – за никого, освен за вас, политиците! Колкото и странно да е, единственото работещо нещо във Франция са данъците. Там винаги можем да разчитаме на вас – никога не е достатъчно и налозите непрекъснато растат! Къде сте всъщност? Какво правите въобще?“, завърши емоционално бившият национал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages