Световен шампион с Франция избухна срещу вандалите и политиците в страната

Световният шампион от 1998 година Еманюел Пти изрази огромното си възмущение след вълната от насилие и вандализъм, съпътствала демонстрациите срещу високите цени на живота във Франция. Бившият футболист насочи гнева си както към мародерите, така и към управляващите и президента Еманюел Макрон.

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След уикенда, белязан от безредици покрай протестите на 17 октомври, бившият полузащитник на Монако, Арсенал и Челси определи случилото се като истински позор в обръщение пред камера.

🚨 Emmanuel PETIT 🇫🇷 pousse un ÉNORME COUP DE GUEULE PUBLIC contre la politique en place face aux événements actuels en France 👇 🗣️ « Aujourd’hui, j’ai envie de DESCENDRE DANS LA RUE ET DE ME FRITER AVEC TOUS CES PETITS CONS parce qu’il y a pas d’autres mots. On détruit tout, on brûle tout, on casse tout, on pille, on vole, on blesse, on agresse, on insulte. » Il faut pas mélanger les gens qui ont manifesté hier et je les comprends fortement parce que moi aussi, j’en ai plus que marre d’être pressé comme un citron sur le plan fiscal. Y a pas d’argent pour la police, y a pas d’argent pour l’armée, y a pas d’argent pour les hôpitaux, y a pas d’argent pour les écoles, y a de l’argent pour personne, sauf pour vous les politiciens. J'adore mon pays, j'adore tous les étrangers qui adorent mon pays, qui veulent s'intégrer. Mais tous les autres, à commencer par les Français qui ne souhaitent pas justement que la France continue à être ce qu'elle est, retournez d'où vous venez, on n'a pas besoin de vous. Et tous ceux qui sont nés avec un passeport français, cassez-vous. On veut plus de vous. » 📱 Instagram — Actu Foot (@ActuFoot_) October 19, 2026

„Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. Изпитвам дълбок гняв“, заяви Пти. Той изрази категоричната си подкрепа към силите на реда и към всички потърпевши: „Мислите ми са с полицаите и с хората, чийто труд бе унищожен. Това са години на упорита работа и жертви в името на честен живот – както за французите, така и за имигрантите, които се опитват да се интегрират във Франция.“

В същото време Пти направи ясно разграничение между грабителите и обикновените граждани, протестиращи срещу поскъпването на живота, заявявайки, че споделя разочарованието на работещите хора. „Разбирам ги отлично, защото и на мен ми дойде до гуша да бъда изстискван като лимон от данъци. Всички честни французи, които стават рано сутрин, за да водят достоен живот, да отгледат децата си и да имат някакво бъдеще – тези хора в момента са просто смачкани“, подчерта той.

„Разбирам ги отлично, защото и на мен ми дойде до гуша да бъда изстискван като лимон от данъци. Всички честни французи, които стават рано сутрин, за да водят достоен живот, да отгледат децата си и да имат някакво бъдеще – тези хора в момента са просто смачкани“, подчерта той.

"Обичам страната си, обичам всички чужденци, които обичат страната ми и искат да се интегрират. Но всички вие останали – като се започне от французите, които всъщност не искат Франция да продължи да бъде това, което е – върнете се там, откъдето сте дошли; не сте ни нужни. А всички онези, които са се родили с френски паспорт – разкарайте се. Вече не ви искаме.

Пти завърши с остър коментар, насочен лично към държавния глава Еманюел Макрон и цялата политическа класа:

🚨 𝗡𝗘𝗪: Former Arsenal and France legend Emmanuel Petit has released a FURIOUS 3-minute, 43-second video following the riots in France! Petit slammed the rioters, criticised the French government and directly addressed President Emmanuel Macron. 🗣️ “I love my country. I LOVE ALL FOREIGNERS WHO LOVE MY COUNTRY and who want to integrate. But everyone else, starting with French people who don’t want France to remain what it is, GO BACK TO WHERE YOU CAME FROM! And those who were born with a French passport, GET OUT! WE DON’T WANT YOU ANYMORE!” He then turned his attention to France’s political leaders: “I’m speaking to the political class, starting with our dear President Macron. Be VERY CAREFUL about what you’re going to do, what you’re going to say and how you’re going to protect honest citizens in France. Enough is enough. There’s no money for the police, the army, hospitals or schools. THERE’S NO MONEY FOR ANYONE. EXCEPT FOR YOU, THE POLITICIANS!” — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 19, 2026

„Внимавайте много какво правите и говорите и как точно ще защитите почтените граждани във Франция, защото търпението се изчерпа! Няма пари за полицията, армията, болниците, училищата – за никого, освен за вас, политиците! Колкото и странно да е, единственото работещо нещо във Франция са данъците. Там винаги можем да разчитаме на вас – никога не е достатъчно и налозите непрекъснато растат! Къде сте всъщност? Какво правите въобще?“, завърши емоционално бившият национал.

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Снимки: Gettyimages