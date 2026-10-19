Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Барселона

Барселона не успя да отлети за Париж

  • 19 окт 2026 | 12:20
  • 84
  • 0

Отложиха планирания за тази сутрин полет на тима на Барселона за Париж, където каталунците ще се изправят утре срещу местния ПСЖ в мач от основната фаза на Шампионската лига, информира вестник “Спорт”. Повод за решението е лошото време и мъглата над френската столица, което най-вероятно би създало проблеми с кацането. За това е било взето решение тимът на Ханзи Флик да тренира, обядва и почине на клубната база, след което да отлети по-късно следобед за Париж.

Тимът на Барселона не успя да се прибере у дома след успеха
Тимът на Барселона не успя да се прибере у дома след успеха

Това е втори проблем с полети за каталунците в последните няколко дни, след като преди дни те не успяха да отлетят за дома след победата над Бетис, тъй като над Барселона имаше сериозна буря. Възпитаниците на Флик трябваше да пренощуват в Севиля и да се приберат едва в неделя.

Барселона загуби двама бранители преди битките с ПСЖ и Реал Мадрид
Барселона загуби двама бранители преди битките с ПСЖ и Реал Мадрид
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Четири елитни отбора отпаднаха от Купата на Португалия

Четири елитни отбора отпаднаха от Купата на Португалия

  • 19 окт 2026 | 06:35
  • 1811
  • 1
Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

  • 19 окт 2026 | 06:10
  • 1993
  • 1
Гатузо: Бях пред отказване, но преосмислих философията си за футбола

Гатузо: Бях пред отказване, но преосмислих философията си за футбола

  • 19 окт 2026 | 05:48
  • 3310
  • 3
Алекс Петков не игра при драматична загуба на Кифисия

Алекс Петков не игра при драматична загуба на Кифисия

  • 19 окт 2026 | 05:27
  • 1421
  • 0
Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

  • 19 окт 2026 | 05:00
  • 12085
  • 2
Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

  • 19 окт 2026 | 04:34
  • 1420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 2869
  • 8
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 1955
  • 1
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 5189
  • 5
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 75400
  • 16
Двама национали гостуват на Sportal.bg

Двама национали гостуват на Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 10:47
  • 1123
  • 1
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 34831
  • 37