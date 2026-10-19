Барселона не успя да отлети за Париж

Отложиха планирания за тази сутрин полет на тима на Барселона за Париж, където каталунците ще се изправят утре срещу местния ПСЖ в мач от основната фаза на Шампионската лига, информира вестник “Спорт”. Повод за решението е лошото време и мъглата над френската столица, което най-вероятно би създало проблеми с кацането. За това е било взето решение тимът на Ханзи Флик да тренира, обядва и почине на клубната база, след което да отлети по-късно следобед за Париж.

Тимът на Барселона не успя да се прибере у дома след успеха

Това е втори проблем с полети за каталунците в последните няколко дни, след като преди дни те не успяха да отлетят за дома след победата над Бетис, тъй като над Барселона имаше сериозна буря. Възпитаниците на Флик трябваше да пренощуват в Севиля и да се приберат едва в неделя.

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Снимки: Gettyimages