От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

Официалният магазин на Олимпик Марсилия на прочутия булевард „Ла Канебиер“ беше разграбен по време на безредиците, съпътстващи демонстрациите във Франция на 17 октомври. Инцидентът е довел до сериозни материални щети, заради които клубът обяви временното затваряне на обекта. От Марсилия осъдиха категорично случилото се и изразиха подкрепата си към партньора си “Пума”, който управлява магазина.
В официално изявление клубът заяви: „Олимпик Марсилия осъжда с най-голяма категоричност актовете на насилие и грабеж, на които стана жертва официалният му магазин на „Ла Канебиер“, и изразява солидарността си с партньора си “Пума”, който управлява обекта“. От клуба уточниха, че нанесените щети са значителни и налагат временното затваряне на магазина за посетители. Привържениците обаче ще могат да продължат да посещават останалите официални магазини на Марсилия в града. Клубът ще информира феновете си, когато условията позволят обектът отново да отвори врати.
От Олимпик Марсилия благодариха и на служителите на немската компания, на собствените си екипи и на всички, които са се включили в реакцията непосредствено след инцидента. Според клуба те са проявили „образцова ангажираност, самообладание и професионализъм“ в справянето със ситуацията.
Разграбването на магазина е част от по-мащабните безредици, обхванали центъра на Марсилия по време на демонстрациите на 17 октомври. Протестите срещу високите разходи за живот и проблемите с обществените услуги бяха съпроводени от сблъсъци, вандализъм и грабежи на търговски обекти. Магазинът на Марсилия не е единственият футболен обект, засегнат от подобни действия през уикенда — посегателство е имало и срещу официалния магазин на Лил.
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Снимки: Gettyimages