От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

Официалният магазин на Олимпик Марсилия на прочутия булевард „Ла Канебиер“ беше разграбен по време на безредиците, съпътстващи демонстрациите във Франция на 17 октомври. Инцидентът е довел до сериозни материални щети, заради които клубът обяви временното затваряне на обекта. От Марсилия осъдиха категорично случилото се и изразиха подкрепата си към партньора си “Пума”, който управлява магазина.

В официално изявление клубът заяви: „Олимпик Марсилия осъжда с най-голяма категоричност актовете на насилие и грабеж, на които стана жертва официалният му магазин на „Ла Канебиер“, и изразява солидарността си с партньора си “Пума”, който управлява обекта“. От клуба уточниха, че нанесените щети са значителни и налагат временното затваряне на магазина за посетители. Привържениците обаче ще могат да продължат да посещават останалите официални магазини на Марсилия в града. Клубът ще информира феновете си, когато условията позволят обектът отново да отвори врати.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 L'Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible et exprime sa solidarité à son partenaire Puma, qui exploite cette boutique. Plus d'infos 👉 https://t.co/NyHinvUj7T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 19, 2026

От Олимпик Марсилия благодариха и на служителите на немската компания, на собствените си екипи и на всички, които са се включили в реакцията непосредствено след инцидента. Според клуба те са проявили „образцова ангажираност, самообладание и професионализъм“ в справянето със ситуацията.

Разграбването на магазина е част от по-мащабните безредици, обхванали центъра на Марсилия по време на демонстрациите на 17 октомври. Протестите срещу високите разходи за живот и проблемите с обществените услуги бяха съпроводени от сблъсъци, вандализъм и грабежи на търговски обекти. Магазинът на Марсилия не е единственият футболен обект, засегнат от подобни действия през уикенда — посегателство е имало и срещу официалния магазин на Лил.

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Снимки: Gettyimages