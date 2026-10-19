Стефан Велков с дебютен гол за новия си отбор, следващият съперник на ЦСКА сътвори малко чудо за 6 минути

Националът Стефан Велков откри головата си сметка за Сьонерюск. Българският защитник, който премина в тима преди няколко седмици от Вейле, се разписа за победата с 4:0 над Силкеборг. Успехът позволи на домакините да се измъкнат от дъното в класирането на датската Суперлига.

Велков беше точен за 2:0 в 22-рата минута след центриране от корнер на Матиас Олесен, срещу когото игра в двата мача срещу Люксембург в Лига на нациите. Малко преди попадението на юношата на Славия Виладс Вест от гостите получи червен картон. Първия гол за Сьонерюск пък вкара Долтън Уилкинс още в 13-тата секунда.

Много по-драматичен развой имаше срещата между Лингби и Нордселанд. Гостите, които ще посрещнат ЦСКА във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите в четвъртък, губеха с 0:3, но само в рамките на шест миути - между 71-вата и 77-ата, забиха три безответни гола. Техни автори станаха Юстин Янсен, Рунар Норхайм и Малте Хайде.

Това беше трети пореден мач без победа в първенството за Нордселанд. В класирането отборът е 4-ти с 19 точки, а лидер е ФК Копенхаген с 25. Вчера столичният тим направи 1:1 у дома срещу Орхус.

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