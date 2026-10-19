Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница

Стефан Велков с дебютен гол за новия си отбор, следващият съперник на ЦСКА сътвори малко чудо за 6 минути

  • 19 окт 2026 | 03:15
  • 792
  • 0
Стефан Велков с дебютен гол за новия си отбор, следващият съперник на ЦСКА сътвори малко чудо за 6 минути

Националът Стефан Велков откри головата си сметка за Сьонерюск. Българският защитник, който премина в тима преди няколко седмици от Вейле, се разписа за победата с 4:0 над Силкеборг. Успехът позволи на домакините да се измъкнат от дъното в класирането на датската Суперлига.

Велков беше точен за 2:0 в 22-рата минута след центриране от корнер на Матиас Олесен, срещу когото игра в двата мача срещу Люксембург в Лига на нациите. Малко преди попадението на юношата на Славия Виладс Вест от гостите получи червен картон. Първия гол за Сьонерюск пък вкара Долтън Уилкинс още в 13-тата секунда.

Много по-драматичен развой имаше срещата между Лингби и Нордселанд. Гостите, които ще посрещнат ЦСКА във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите в четвъртък, губеха с 0:3, но само в рамките на шест миути - между 71-вата и 77-ата, забиха три безответни гола. Техни автори станаха Юстин Янсен, Рунар Норхайм и Малте Хайде.

Това беше трети пореден мач без победа в първенството за Нордселанд. В класирането отборът е 4-ти с 19 точки, а лидер е ФК Копенхаген с 25. Вчера столичният тим направи 1:1 у дома срещу Орхус.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Пламен Андреев отново блести в Унгария

Пламен Андреев отново блести в Унгария

  • 19 окт 2026 | 02:22
  • 983
  • 0
Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

  • 19 окт 2026 | 01:06
  • 547
  • 1
Илиан Илиев и Истанбулспор затъват все повече

Илиан Илиев и Истанбулспор затъват все повече

  • 19 окт 2026 | 00:49
  • 534
  • 0
Карабельов не влезе при домакинска загуба на Малмьо

Карабельов не влезе при домакинска загуба на Малмьо

  • 18 окт 2026 | 21:32
  • 703
  • 0
Силен мач на Точката и нова домакинска победа за УТА Арад

Силен мач на Точката и нова домакинска победа за УТА Арад

  • 18 окт 2026 | 21:09
  • 1560
  • 0
Мъри Стоилов и Гьозтепе продължиха възхода си за втора поредна победа

Мъри Стоилов и Гьозтепе продължиха възхода си за втора поредна победа

  • 18 окт 2026 | 18:04
  • 16296
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

Левски се справи със Спартак (Плевен) пред отличната атмосфера в Ловеч

  • 18 окт 2026 | 19:52
  • 83421
  • 356
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 18671
  • 23
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 110150
  • 426
Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

  • 19 окт 2026 | 00:03
  • 11813
  • 91
Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

  • 18 окт 2026 | 23:38
  • 10561
  • 15
Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

Арсенал се измъчи, но измъкна ценна победа на “Сити Граунд”

  • 18 окт 2026 | 20:24
  • 16852
  • 27