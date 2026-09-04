Новият отбор на Стефан Велков прекъсна серия от лоши резултати

Сьонерюск се класира за 1/16-финалите за Купата на Дания, след като победи с 2:0 третодивизионния Тистед. Попаденията отбелязаха Сефер Емини и Бубакар Тамбеду.

Въпреки сериозната разлика в класите, Сьонерюск поведе чак в 63-тата минута с гол на северномакедонеца Емини, а в добавеното време Тамбеду сложи точка на спора.

Стефан Велков смени отбора си в Дания

Българският защитник Стефан Велков не беше в групата на Сьонерюск, след като финализира трансфера си от Вейле броени часове преди мача.

В първенството тимът на Велков се намира на последното 12-то място с 1 точка от шест мача. Единственото равенство беше постигнато в домакинството на Виборг (0:0). През уикенда Сьонерюск ще посрещне Хорсенс.

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