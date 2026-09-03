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  3. Стефан Велков смени отбора си в Дания

Стефан Велков смени отбора си в Дания

  • 3 сеп 2026 | 13:17
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Стефан Велков смени отбора си в Дания

Българският централен защитник Стефан Велков смени отбора си в Дания, като премина от втородивизионния Вейле в елитния Сьондериске, съобщава местната преса.

29-годишният бранител парафира контракт с новия си клуб за следващите три сезона. Според неофициална информация стойността на сделката между двата клуба е около 300 хиляди евро, като сумата може да нарасне до 500 хиляди евро заради различни бонуси за представяне.

"Радвам се, че получих тази възможност. Амбициран съм и искам да играя в Суперлигата. Желанието ми е да продължа да се развивам като футболист и като човек и имам този шанс тук в Сьондериске. Денят беше напрегнат, малко луд. За първи път сменям клубовете в последния ден от трансферния прозорец, така че всичко трябваше да бъде оформено навреме. Щастлив съм, че нещата сработиха и очаквам с нетърпение да се срещна с новите ми съотборници и с феновете на отбора", коментира Велков за официалния сайт на клуба. 

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