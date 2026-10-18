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Тежка финансова криза застрашава бъдещето на рали "Швеция"

  • 18 окт 2026 | 14:46
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Едно от най-емблематичните състезания в световния автомобилен спорт – рали "Швеция", се намира в критично финансово състояние. Компанията организатор „Рали Швеция AB“ е изправена пред реален риск от фалит заради натрупани дългове в размер на десетки милиони крони, което поставя под сериозна въпросителна оцеляването на надпреварата.

През последните години община Умео е отпускала милиони под формата на субсидии, за да поддържа събитието живо. Финансовите средства обаче редовно са били пренасочвани за покриване на дефицитите от предходни издания. Тази порочна практика бе прекратена след намесата на одитори, а финансовият баланс на дружеството отчете стряскаща загуба от около 16 милиона шведски крони (близо 1,5 милиона евро).

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Според местното издание „Вермландс Фолкблад“ съществува реална опасност ралито, което се провежда неизменно от 1950 година насам, да бъде окончателно свалено от календара.

Оставки и критики към ръководството

Задълбочаващата се криза доведе до оставките на ключови фигури. Пеги Диксдотер Хермансон и Яне Рид напуснаха както борда на директорите на фирмата организатор, така и управата на Шведската автомобилна спортна федерация (SBF).

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„Стана напълно ясно, че не умеем да управляваме търговски дружества. Липсваше ни нужната експертиза и финансовите резултати го доказват. Дефицитът от 16 милиона крони е абсолютно неприемлив“, заяви Диксдотер Хермансон пред местните медии.

Тя подчерта, че федерацията отговаря за 16 различни моторни дисциплини и не е редно останалите спортове да плащат за дупките в бюджета на ралито. Вълната от напуснали остави борда на компанията почти празен, като единственият останал член в него е главният изпълнителен директор Ана Нордквист.

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Провал в преговорите за нови собственици и несигурност за бъдещето

Въпреки обявяването на новия календар на Световния рали шампионат (WRC), където рали "Швеция" заема обичайното си място като втори кръг от сезона между 18 и 21 февруари догодина, тревогите остават огромни. Град Умео подпомага надпреварата с близо 14,5 милиона крони годишно, изплащани на три вноски. По данни на медиите траншовете за събитието през 2027 година вече са били изразходвани за погасяване на стари задължения от 2026 година.

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Опитът за намиране на спасение чрез нов стратегически инвеститор претърпя крах през септември, след като преговорите с местна група предприемачи от Умео се провалиха заради разминавания в комуникацията и изненадващо излезли наяве скрити задължения. Намесата на одиторите пък увеличи официално признатия дефицит от 1,3 милиона до внушителните 16 милиона крони.

Въпреки тежката ситуация напусналите членове на ръководството вярват, че състезанието има потенциал да излезе на печалба, ако бъде поето от опитни мениджъри. Дотогава обаче регионът Вермланд и цялата шведска моторспорт общност остават в напрегнато очакване дали историческото рали ще успее да оцелее в финансовия водовъртеж.

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Снимки: Imago

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