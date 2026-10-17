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Ще се върне ли Шкода в WRC по новите правила?

  • 17 окт 2026 | 17:07
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Чешкият производител Шкода прави задълбочен анализ на новите технически правила в Световния рали шампионат, които влизат в сила за сезон 2027. Информацията е на испанския сайт soymotor.com. Окончателно решение за конструиране на автомобил от новия клас Rally1 все още няма, но компанията не изключва подобна възможност.

Новите правила предвиждат по-опростени и значително по-достъпни като бюджет автомобили, което доведе до осезаем ръст на интереса към Световния рали шампионат.

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За сезон 2027 вече тече подготовката по три проекта – тези на Тойота, RMC Motorsport и Project Rally One. Форд също планира завръщане във върховата категория през 2029 година, след като официално обяви разработването на нови модели за Европа.

Редица автопроизводители водят разговори с ФИА и новия промоутър на WRC. През 2025 година от международната федерация прогнозираха, че до 20 автомобила, изградени според новите изисквания, могат да застанат на стартовата решетка. Шкода също е сред участниците в тези дискусии.

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Включването в преговорите обаче не означава непременно, че марката веднага ще създаде автомобил за категория Rally1. Чешкият производител потвърди, че няма да има своя кола в най-високия клас за сезон 2027, тъй като оставащото време за развойна дейност е недостатъчно.

Към момента Шкода не разполага с готов автомобил за Rally1 и тепърва трябва да изпробва аерокита, който позволява адаптирането на машина от клас Rally2 към новия правилник.

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Намеренията на завода са да продължи развитието на модела Фабия RS Rally максимално дълго. С този автомобил Робърт Вирвес и Яко Вийло спечелиха титлата във WRC2 през сезон 2026.

Определяща за дългосрочните планове на Шкода ще бъде 2029 година. Всичко сочи, че това ще е последната кампания, в която машините със спецификация Rally2 ще имат право да се състезават в Световния рали шампионат.

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Според soymotor.com целта на чешкия производител е да остане трайно свързан с моторните спортове чрез развитието на своите клиентски програми.

Наскоро Шкода проведе тестови сесии в Португалия, където изпробва обновена версия на Фабия RS Rally2, подготвяна специално за сезон 2027.

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Снимки: Imago

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