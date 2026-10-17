Карлос Сайнц се връща 30 години назад с класиката Ескорт WRC

Легендарният испански рали пилот Карлос Сайнц и неговият дългогодишен навигатор Луис Моя направиха нова крачка към своето завръщане на трасето. Двамата проведоха успешен тестов ден с автомобил Форд Ескорт WRC на отбора Паст-Рейсинг, ръководен от Даниел Алонсо, в района на Бейо в астурийската община Алер.

Тестовете са част от подготовката им за предстоящото рали "Астурия" за ретро автомобили, където световните шампиони от 1990 и 1992 година отново ще се съберат като екипаж. Изборът на автомобила не е случаен и носи силен сантиментален заряд, тъй като през 1997 година Сайнц и Моя се състезаваха именно с този модел в Световния рали шампионат.

Pues ya están preparando Carlos Sainz y Luis Moya su participación en el @RallydeAsturias con el equipo Past-Racing y el Ford Escort WRC. 📹: Canella_racing https://t.co/KQ0OdHgKy4 — Carlos Martín (@Carli_Cup) October 13, 2026

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Въпреки че използваха легендарния Форд Ескорт по време на изпитанията, все още не е сигурно дали точно това ще бъде състезателната машина за предстоящата надпревара. Според информацията, оповестена след тестовете, окончателният избор на автомобил за испанския тандем предстои да бъде потвърден допълнително.

Успоредно с ралито ще се проведе и специално събитие, посветено на кариерата на пилота – „Почит към Карлос Сайнц“. Организаторите подчертаха, че участието на Сайнц и Моя няма да бъде ограничено само до демонстрационни обиколки, а двамата ще се включат с пълна състезателна програма в самата надпревара.

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Carlos Sainz & Luis Moya, Ford Escort WRC Rally New Zealand 1997 (2nd O/A, Ford Motor Co. Ltd) 🇳🇿🏁 https://t.co/p0o3BNMjSW — Antwnis Selekos (@ASelekos) February 13, 2024

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Снимки: Imago