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Крис Мийк се цели в трети триумф във Фафе на финала на сезона

  • 17 окт 2026 | 14:04
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Крис Мийк се цели в трети триумф във Фафе на финала на сезона

Северноирландският пилот Крис Мийк застава на старта на решителния последен кръг от Европейския рали шампионат (ERC ) с амбиция за трета поредна победа във Фафе, но остава предпазлив и отказва да прави крайни прогнози.

Мийк има 5 победи в Световния рали шампионат и вече триумфира в ралито, носещо името „6 града в Северна Португалия“, през 2024 и 2025 година по време на участията си в португалския шампионат. Въпреки тези успехи и категоричната си победа в предишния кръг от ERC — проведеното през септември рали „Кередигиън", Мийк запазва пълно спокойствие преди старта, насрочен за периода 23–25 октомври.

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„Много харесвам тази част от света и през последните няколко години прекарах доста време в Португалия - сподели Мийк. - Успяхме да спечелим във Фафе през изминалите две години, но всички познават тези отсечки изключително добре. Теренът ми е познат и търся силен резултат. Винаги потегляме с мисъл за победа, но знам, че ще имаме много силни съперници."

В предстоящото състезание Мийк отново ще си партнира с дългогодишния си навигатор Стюарт Лаудън. Двамата ще атакуват трасето с автомобил Тойота GR Yaris Rally2.

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„Това е истински макадам и това рали включва едни от най-добрите етапи в света. В нашия спорт винаги трябва да очакваш неочакваното. По това време на годината обикновено е мокро, но изглежда, че преди ралито ще бъде доста сухо. Все пак трябва да сме готови за много кал и трудни условия. През последните години дъждът правеше състезанието изключително коварно, но нещата могат да изглеждат различно, ако се запазят летните температури“, завърши северноирландецът.

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Снимки: Imago

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