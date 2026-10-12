Рали “Швеция” включва замръзнало езеро в скоростна отсечка

Вторият кръг от Световния рали шампионат (WRC) през сезон 2027 - рали “Швеция”, ще предложи интересни изненади на екипажите, като организаторите на надпреварата гарантираха, че състезанието ще го има, въпреки финансовите затруднения, които изпитват.

Днес беше представен маршрутът на рали “Швеция”, който включва 18 отсечки в рамките на 4 дни (18-21 февруари), като отново ще се използват познати трасета около Умея, но големите промени идват в програма за събота, 20 февруари.

Next Up: WRC Rally Sweden, 12 - 15 February ❄️ #WRC | #RallySweden 🇸🇪 https://t.co/0tSl2ziqN0 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 3, 2026

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Първата е свързана с популярната отсечка “Сарсьолиден”, която се използва всяка година от 2022 насам, когато ралито се премести в Умея. Сега обаче етапът ще се кара в обратна посока, което означава ново описване за екипажите.

Също така, отсечката “Холмбаксьон” ще използва голяма част от трасето на познатия етап “Колкселе”, включително и старта, но е добавен нов участък, който минава по замръзнало езеро.

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Снимки: Gettyimages