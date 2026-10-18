Какво предстои в тежка категория след впечатляващия успех на Даниел Дюбоа?

Категоричната победа на Даниел Дюбоа над Фабио Уордли затвърди позициите му сред елита в тежка категория. 29-годишният боксьор се нуждаеше от само два рунда, за да нокаутира своя британски съперник в лондонската зала „О2“, защитавайки титлата си с далеч по-убедително представяне в сравнение с първия им драматичен двубой през май.

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Сега Дюбоа може да насочи погледа си към обединителни срещи с най-големите величия в спорта. В същото време Олександър Усик наближава края на кариерата си, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-после се готвят за дългоочаквания си сблъсък, а нова вълна от световни шампиони се опитва да наложи своето име. Какво обаче предстои за тежката дивизия?

Кой е следващият съперник на Дюбоа и какъв е пътят пред Уордли?

Шампионът на IBF Филип Хъргович даде ясна заявка за реванш, като се качи на ринга веднага след триумфа на Дюбоа. Британецът спря хърватина през юни 2024 г., но оттогава Хъргович възстанови реномето си и спечели вакантния пояс на IBF след победа над перспективния британец Моузес Итаума през август.

„Знаех, че моят човек ще го пречупи“: Абел Санчес коментира победата на Филип Хъргович

Пред 34-годишния Хъргович обаче стои задължителният претендент Франк Санчес от Куба. Промоутърът Франк Уорън работи по организирането на първата защита на Хъргович в родината му в началото на следващата година, което може да отложи евентуален реванш с Дюбоа. Най-доходоносният вариант за Дюбоа би бил мач с победителя от декемврийския мач между Фюри и Джошуа.

„Всички тези имена са в играта за обединителен мач догодина и ние ще работим именно в тази посока“, заяви Уорън.

Уордли от своя страна доказа, че има качества за световната сцена, но поражението в събота разкри сериозна техническа разлика между двамата. Двубой срещу по-нискоразреден опонент може да му помогне да си върне увереността, но остават въпросите дали той може да коригира стила си, за да се противопостави отново на елита.

Статистика от ударите във втория мач между Дюбоа и Уордли:

Точни удари: Дюбоа – 60, Уордли – 4

Значителни удари: Дюбоа – 51, Уордли – 2

Процент успеваемост: Дюбоа – 50%, Уордли – 15%



Фюри срещу Джошуа: Най-после на ринга, но какво следва?

След години преговори и провалени планове, Фюри и Джошуа най-накрая ще премерят сили на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Галавечерта започва на 11 декември, а основното събитие се очаква в ранните часове на 12 декември. Шоуто, което ще се излъчва пряко в платформата „Нетфликс“, демонстрира колосален интерес – около 80 000 билета бяха разпродадени за по-малко от час.

По думите на Уорън заложена ще бъде вакантната титла на WBA, което може да проправи път към обединителни двубои през 2027 г. „Редовният“ шампион на организацията Мурат Гасиев обаче изрази несъгласие с това решение и призова победителят да се изправи срещу него. Подобен развой изглежда малко вероятен приоритет за британските звезди, като се има предвид, че и двамата ще приберат близо 100 милиона долара (около 75 милиона паунда) през декември. Евентуален реванш също би донесъл огромни финансови постъпления, особено при оспорван или спорен резултат, докато тежко поражение може да насочи загубилия директно към отказване от бокса.

Колосалната сума, която Ей Джей е жертвал за мач с Фюри във Великобритания

Забравеният шампион ли е Аджит Кабайел?

Германецът Аджит Кабайел изгради една от най-впечатляващите визитки в тежка категория. 34-годишният непобеден боец нокаутира последователно Арсланбек Махмудов, Франк Санчес и Жилей Жан, но все още остава сравнително непознат за по-широката аудитория.

Кабайел, който бе провъзгласен за шампион на WBC след освобождаването на пояса от Усик, ще направи първата си защита срещу албанеца Нелсън Хюса на 28 ноември. Евентуална обединителна битка срещу Дюбоа през 2027 г. би могла да му осигури желаното световно признание.

Последният мач на Усик: Каква е ролята на Верхувен и Уайлдър?

Решението на Aлександър Усик да се откаже от титлите си през юни му дава пълен контрол върху финалния етап от кариерата му. Непобеденият украински феномен, който през май победи бившия световен шампион по кикбокс Рико Верхувен след прекратяване на боя една секунда преди края на 11-ия рунд, обяви, че планира още само едно появяване на ринга преди да се оттегли.

Рико Верхувен обжалва решението в битката с Усик

Нидерландецът Верхувен надмина очакванията в първия мач и сега настоява за реванш. Той обяви, че е приел оферта за среща с Дионтей Уайлдър в подгряващата програма на мача между Фюри и Джошуа, въпреки че американецът все още не е подписал договор и паралелно е свързван с шампиона в полутежка категория Джай Опетая. Преди това Уайлдър бе спряган като възможен съперник за бенефиса на Усик, но преговорите замръзнаха. Обсъжда се и вариант за трета битка между Усик и Фюри, но след като украинецът вече записа по две победи над Фюри, Джошуа и Дюбоа, остава въпросът какво още има да доказва на ринга.

Как ще се възстанови Моузес Итаума?

Походът на младия талант Моузес Итаума към световната титла претърпя сериозен удар след първото му професионално поражение, нанесено от Филип Хъргович. Пред британския проспект тепърва предстои процес на възстановяване и преоценка по пътя обратно към върха.

Моузес Итаума след поражението: Натрупах опит, ще се върна!

Британският талант Моузес Итаума се очаква да се качи отново на ринга през януари. Промоутърът Франк Уорън увери, че следващото изпитание за 21-годишния боксьор ще бъде срещу стойностен опонент, а не просто протоколен мач за възвръщане на увереността.

Основният приоритет пред младия състезател остава изграждането на по-добра издръжливост, контрол на темпото и тактическо разпределение на силите за двубой от 12 рунда, преди отново да се насочи към мач за световна титла. Евентуален реванш срещу Филип Хъргович остава дългосрочна цел, но времето работи изцяло в полза на британеца, който бе нокаутирал 12 от предишните си 14 съперника преди поражението от хърватина.

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