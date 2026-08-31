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Моузес Итаума след поражението: Натрупах опит, ще се върна!

  • 31 авг 2026 | 16:45
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Моузес Итаума след поражението: Натрупах опит, ще се върна!

Моузес Итаума обеща да се завърне като по-добър и по-опитен боксьор след изненадващия си колапс в деветия рунд срещу Филип Хъргович в събота вечер в Лондон, Англия. В продължение на осем рунда 21-годишният талант оправда големите очаквания към него и статута си на фаворит в букмейкърските залози в зала „O2 Арена“.

В крайна сметка Хъргович, вече с актив 21-1 (16 с нокаут), спечели вакантната титла на Международната боксова федерация (IBF) в тежка категория, но не и преди да устои на многобройните светкавични атаки от своя талантлив съперник.

Усилията на Итаума да постигне зрелищна победа обаче изчерпаха собствените му сили. След като замахна и пропусна в деветия рунд, той видимо се изтощи и падна назад към въжетата. Реферът прекрати мача, въпреки че до този момент Итаума водеше с 80-71 в картите на двама от съдиите и със 79-72 в тази на третия.

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Внезапното поражение и начинът, по който се случи, накараха някои анализатори да поставят под въпрос методите на неговия треньор Бен Дейвисън. Преди двубоя Итаума, намеквайки за плановете си да нокаутира Хъргович, сподели, че никога не е играл 12 рунда дори в спаринг. Хъргович очевидно успя да влезе под кожата на Итаума, чийто баланс вече е 14-1 (12 с нокаут). По време на кантара двамата си размениха остри думи, преди Итаума да избута 34-годишния хърватин от сцената.

Изглежда, че лошите чувства мотивираха Итаума в началото на мача, когато той тръгна да търси нокаута. Срещу друг опонент вероятно щеше да го постигне. Но когато беше най-важно, той нямаше повече сили.

Изтощението му беше толкова сериозно, че той беше изнесен от ринга на носилка и откаран в болница, откъдето по-късно е бил освободен.

„Не беше моята вечер“, обясни Итаума в обръщение в социалните мрежи. „Опитахме се да постигнем величие, но не ни достигна малко срещу по-опитния съперник. Искам да поздравя Филип Хъргович за победата и въпреки че не постигнах желания резултат, вярвам, че натрупах опит, който ще използвам в бъдещите си битки. Искам да благодаря на феновете в залата и извън нея. Вие направихте вечерта малко по-специална и наелектризираща. Беше добър мач. Бог да ви благослови, пазете се и ще се върна.“

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