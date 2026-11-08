Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Димитър Димитров надделя над дебютант в Плевен

  • 8 ное 2026 | 20:56
  • 407
  • 0
Димитър Димитров надделя над дебютант в Плевен

Димитър Димитров победи Рафаел Хаган на боксовата галавечер SlyBet Fight Night в Плевен. Българинът надделя над гръка с единодушно съдийско решение след шест рунда бокс на ринга в зала "Балканстрой".

Перничанинът бе по-активен от двамата спортисти в тежка категория през по-голямата част от дуела помежду им. Боецът с прякор Викинга държеше центъра на ринга и беше по-точен и агресивен с комбинациите си.

Димитров си подпечата победата в съдийските карти, като отбеляза нокдаун в последните секунди на десетия рунд. Успехът бе шести в общо шест професионални боксови срещи за възпитаника на Венелин Анков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Гюрсес Славчев зарадва Плевен с домакинска победа

Гюрсес Славчев зарадва Плевен с домакинска победа

  • 8 ное 2026 | 21:15
  • 217
  • 0
Благой Найденов с експресен нокаут при завръщането му на ринга

Благой Найденов с експресен нокаут при завръщането му на ринга

  • 8 ное 2026 | 20:18
  • 947
  • 0
Министрите Енчо Кирязов и Иван Демерджиев наградиха победителите в благотворителен турнир по кикбокс в Пловдив

Министрите Енчо Кирязов и Иван Демерджиев наградиха победителите в благотворителен турнир по кикбокс в Пловдив

  • 8 ное 2026 | 20:10
  • 856
  • 0
Кристин Илийна приключи участието си в турнира по плажна борба на Игрите в Дакар

Кристин Илийна приключи участието си в турнира по плажна борба на Игрите в Дакар

  • 8 ное 2026 | 19:11
  • 906
  • 0
На живо: Йосиф Панов се завръща на ринга в Плевен

На живо: Йосиф Панов се завръща на ринга в Плевен

  • 8 ное 2026 | 13:56
  • 6550
  • 0
Ужас на ринга, боксьор завърши с напълно деформирано лице

Ужас на ринга, боксьор завърши с напълно деформирано лице

  • 8 ное 2026 | 10:32
  • 8706
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 195254
  • 1239
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 20105
  • 106
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 16164
  • 23
Съставите на Атлетико и Барселона

Съставите на Атлетико и Барселона

  • 8 ное 2026 | 21:00
  • 1795
  • 3
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 12507
  • 47
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 10854
  • 1