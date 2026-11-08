Димитър Димитров надделя над дебютант в Плевен

Димитър Димитров победи Рафаел Хаган на боксовата галавечер SlyBet Fight Night в Плевен. Българинът надделя над гръка с единодушно съдийско решение след шест рунда бокс на ринга в зала "Балканстрой".

Перничанинът бе по-активен от двамата спортисти в тежка категория през по-голямата част от дуела помежду им. Боецът с прякор Викинга държеше центъра на ринга и беше по-точен и агресивен с комбинациите си.

Димитров си подпечата победата в съдийските карти, като отбеляза нокдаун в последните секунди на десетия рунд. Успехът бе шести в общо шест професионални боксови срещи за възпитаника на Венелин Анков.

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