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„Знаех, че моят човек ще го пречупи“: Абел Санчес коментира победата на Филип Хъргович

  • 1 сеп 2026 | 11:02
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„Знаех, че моят човек ще го пречупи“: Абел Санчес коментира победата на Филип Хъргович

Треньорът Абел Санчес е очаквал Филип Хъргович да поеме контрола над мача в по-късните рундове.

Главният треньор на Филип Хъргович, Абел Санчес, отдели време, за да сподели реакцията си след мача за титлата в тежка категория през уикенда, в който Хъргович направи късен обрат и спря Моузес Итаума. Санчес заяви, че двубоят се е развил до голяма степен според очакванията им, тъй като са знаели, че липсата на опит на елитно ниво у Итаума ще му изиграе лоша шега в решителните моменти. Вижте част от коментарите му за срещата.

„Беше забавно да гледам как се разиграва това, което бяхме предвидили в залата, в тренировъчния лагер, това, което бяхме планирали. Това, което не беше забавно, беше да видя колко бързи са ръцете на Моузес Итаума и колко точен беше с ударите си в началото, така че не можехме да му отвърнем. Но беше забавно да го гледам, защото знаех, че моят човек в крайна сметка ще го накара да се поддаде на натиска и на самото му присъствие.“

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Дали е бил сериозно притеснен за Хъргович в някакъв момент

„Не, изобщо. Моузес не е удряч от класата, която предполагат предишните му 14 мача. Моузес е бърз, рязък боксьор, който се е бил с много момчета, на които не им е било мястото на ринга с него, но така се развиват бойците. Този път мисля, че направиха грешка, като се изправиха срещу Хъргович. Но Моузес би могъл да победи повечето от момчетата в топ 10 или под Филип, просто не и този, заради предишните му битки и представяния. Повече се притеснявах да не получи аркади от тези добри удари, отколкото да бъде наранен.“

Кога е усетил, че развоят на мача се обръща

„Мисля, че около шестия или седмия рунд му казах: „Добре, виждам какво правиш, остави го да се измори малко и тогава ще го натиснем, но просто искам да си малко по-активен.“ Мисля, че беше в шестия. А в седмия му казах: „Добре, знаеш, че няма да спечелим по точки тук, така че нека започнем да го притискаме малко повече, да пласираме още няколко удара.“ Тогава видях краката на Моузес да започват леко да „танцуват“ и тогава си помислих, че е време да го натиснем.“

Дали Итаума е можел да направи нещо различно, за да промени съдбата си

„Той започна твърде бързо. Това е аматьорското в него. Но ако беше започнал не толкова бързо, а просто беше боксирал... Но заради 12-те нокаута в 14 мача, в съзнанието си той иска да нокаутира някого... Той е незрял в подхода си към важен мач като този.“

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