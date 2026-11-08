Гюрсес Славчев зарадва Плевен с домакинска победа

Гюрсес Славчев е победител в основния подгряващ двубой на боксовата гала SlyBet Fight Night. Българинът надделя над Едис Биберович и зарадва домакинската публика в зала "Балканстрой" в Плевен с красив бокс в рамките на четири динамични рунда.

Представителят на плевенския клуб "Мизия" бе по-техничния от двамата боксьори на ринга и доминира с разнообразни комбинации от атаки в главата и тялото на съперника му. През по-голямата част от срещата Славчев държеше центъра на ринга. Той не стигна до нокдаун, тъй като Биберович умело използваше клинч след всяка по-сериозна атака на Славчев.

Успехът бе пети в общо седем професионални срещи за 22-годишния спортист.

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