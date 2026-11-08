Очаквайте на живо: Йосиф Панов се завръща на ринга в Плевен

Йосиф Панов ще търси 29-та победа в професионалния бокс и втори пореден успех пред родна публика на SlyBet Fight Night.

Българинът ще се изправи срещу казахстанеца Даулет Даукенов в двубой в полусредна категория, планиран за 10 рунда. Очаква се двамата боксьори да се качат на ринга около 20:00 часа. Дуелът ще се състои, въпреки че имаше опасност да пропадне в последния момент. Причината за колебанията вечер преди двубоя бе теглото на казахстанецът, който беше с 4.4 кг над уговорения лимит на полусредна категория (67,7 кг) по време на претеглянето. Той получи реваранс да свали до 69 кг. Срокът беше до 21 ч. в събота. Даукенов се справи и мач ще има.

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Основната програма започва в 19:00 часа, а подгряващите двубои в 17:10.

Предварителна карта:

Уилям Хил - Сенад Карич

Заян Садик - Исмар Джукич

Основна карта:

Олексий Ширяев - Константин Александров

Марио Вергиев - Чиприан Раду

Ромерт Томан - Кейн Монтенегро

Благой Найденов - Йонт Трандафир

Димитър Христов - Рафаел Хаган

Гюрсес Славчев -

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