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Колосалната сума, която Ей Джей е жертвал за мач с Фюри във Великобритания

  • 3 окт 2026 | 16:46
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Колосалната сума, която Ей Джей е жертвал за мач с Фюри във Великобритания

Антъни Джошуа се е отказал от поне 10 милиона британски паунда, за да гарантира, че дългоочакваният му дуел с Тайсън Фюри на 11 декември ще се проведе на британска земя. Това обяви промоутърът и мениджър Еди Хърн.

Първоначалните планове предвиждаха грандиозният сблъсък да се състои на 20 ноември в легендарната нюйоркска зала „Медисън Скуеър Гардън“. Джошуа обаче се възползва от клауза в договора си със „Села“ и категорично настоя събитието да бъде преместено на Острова. В крайна сметка надделя волята на боксьора, въпреки че домакинството на стадион „Принсипалити“ в Кардиф му коства сериозно орязване на личния хонорар.

Хърн разказа подробности за преговорите и реакцията на Джошуа:

„Хората започнаха да настояват: ‚Моля ви, организирайте мача във Великобритания‘ и Ей Джей усети тези настроения. За да запази домакинството тук, той трябваше да отхвърли осемцифрена сума. Той ме попита какво мисля, а аз отговорих: ‚Не, решението е изцяло твое, това са твоите пари.‘ После отново ме попита за съвет и му признах, че от спортна гледна точка Великобритания е най-доброто място за него и това му дава предимство, макар парите да са страшно много. Тогава той просто отсече: ‚Майната му, правим го във Великобритания.‘“

На пресконференция в сряда Алалших заяви, че преместването на боксовия спектакъл от Ню Йорк в столицата на Уелс води до общи финансови загуби в размер на 53 милиона паунда (приблизително 70 милиона долара). Въпреки това събитието ще остане съобразено с американския телевизионен пазар, като кулминацията се очаква да стартира след полунощ местно време.

Организаторите имаха желание да използват стадион „Уембли“, а шоуто да включва и концерт на Дуа Липа. Тези намерения обаче пропаднаха заради строгия вечерен час на съоръжението в Лондон, където събитията трябва да приключат до 23:00 часа. Така 80-хилядният стадион „Принсипалити“, разполагащ с подвижен покрив, се оказа идеалната алтернатива за провеждането на битката.

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