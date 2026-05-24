Рико Верхувен обжалва решението в битката с Усик

Рико Верхувен е подал официална контестация относно резултата в битката му с Александър Усик.

Припомняме, че Усик надделя с технически нокаут в 11-ия рунд. Верхувен протестира решението на рефера в ринга да спре битката в последната секунда на рунда, тъй като беше изправен и с високо вдигнат гард. Нидерландецът заяви, че е гледал отново края на битката и е забелязал, че реферът е прекратил двубоя след финалния гонг в рунда. Именно това го е накарало да се замисли да подаде контестация.

Малко по-късно кикбоксьорът сподели в Instagram стори, че по пътя към летището в Египет екипът му е подал официалната контестация за решението в двубоя.