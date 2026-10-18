Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Британският шампион защити пояса си на WBO в O2 Arena с бърз нокаут..

Даниел Дюбоа не остави никакви съмнения отново на ринга, разгромявайки Фабио Уордли с технически нокаут във втория рунд, за да защити световната си титла в тежка категория на WBO. Галавечерта в зала O2 Arena в Лондон на 17 октомври 2026 г., имаше бърз и опустошителен развой в главния дуел на вечерта в полза на шампиона.

За разлика от първата им епична битка, когато Дюбоа премина през два нокдауна, преди да спечели с нокаут в 11-ия рунд, този път 29-годишният лондончанин пое контрола веднага след първия гонг. В самото начало на първата час Дюбоа пласира ляв прав, последван от тежко дясно кроше, който разклати Уордли и го прати на пода. Претендентът от Ипсуич се изправи след 10-секундното броене, но Дюбоа продължи да го притиска с мощни комбинации до края на рунда.

Във втория рунд Уордли се опита да отвърне на атаките, но Дюбоа поддържаше точна дистанция и отново намери целта с точна комбинация от два прави удара. След нова силна серия от удари, ъгълът на Фабио Уордли хвърли кърпата, за да го предпази от по-сериозни щети. Реферът Стив Грей официално спря мача в 2:21 минута на втория рунд.

С тази победа Даниел Дюбоа подобри професионалния си актив на 24 победи и 3 поражения, като 23 от успеха му са постигнати с нокаут. В интервюто си след двубоя той определи Уордли като "велик воин", но добави: "Сега е моето време и моята ера".

От своя страна Уордли, за когото това е втора загуба в кариерата (20-2-1), призна, че не е изпълнил тактическия план за мача.

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