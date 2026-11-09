Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

20 клуба поискаха извънредно Общо събрание на БФ по таекуондо

  • 9 ное 2026 | 15:08
  • 225
  • 0
20 клуба поискаха извънредно Общо събрание на БФ по таекуондо

20 клуба поискаха свикване на извънредно Общо събрание на Българската федерация по таекуондо - олимпийска версия. Документът е внесен днес както в централата на федерацията, така и в деловодството на Министерството на младежта и спорта.

Сред подписалите се са представители на едни от най-големите и водещи клубове в страната – Рамус, Таекуондо Фитнес НСА, Ахил, Херея, Сунг ри, Гладиатор, Витоша,  Фаворит, Барин, Ес Тийм, Спартак, Спарта София, Турбо, ТК Джорджев, Виктори, Херея Кюстендил, Питагор, Далаклиев Пърформънс, Леджъндс и Гладиатор София.

Искането идва след смъртта на дългогодишния президент на федерацията Слави Бинев и поставя въпроса за бъдещото управление на централата.

Вносителите настояват за провеждане на извънредно Общо събрание, в чийто дневен ред да бъдат включени представяне на финансов отчет на федерацията към 31 октомври 2026 година, освобождаване на настоящия Управителен съвет и избор на нов президент и ново ръководство.

Сред предложенията е и извършването на подробен преглед на финансовото състояние на централата, включително наличностите по банковите сметки, задълженията и вземанията, получените и усвоени публични средства, както и неизпълнените договорни ангажименти.

Клубовете настояват да бъде определен и срок за подаване на кандидатури за всички изборни длъжности във федерацията – президент, заместник-председатели, членове на Управителния съвет и изпълнителен директор.

В искането е посочен двуседмичен срок, в който Управителният съвет да изпрати писмена покана за свикване на Общото събрание.

При липса на действия от негова страна подписалите се клубове заявяват готовност да сезират Софийския градски съд с искане той да свика събранието.

БНР

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Румен Руменов с голямо признание в Косово

Румен Руменов с голямо признание в Косово

  • 9 ное 2026 | 08:47
  • 741
  • 0
Български победи на ринга в Плевен на SlyBet Fight Night

Български победи на ринга в Плевен на SlyBet Fight Night

  • 8 ное 2026 | 22:24
  • 9800
  • 0
Йосиф Панов надигра опитен казахстанец и вдигна Плевен на крака

Йосиф Панов надигра опитен казахстанец и вдигна Плевен на крака

  • 8 ное 2026 | 22:05
  • 11046
  • 7
Гюрсес Славчев зарадва Плевен с домакинска победа

Гюрсес Славчев зарадва Плевен с домакинска победа

  • 8 ное 2026 | 21:15
  • 1058
  • 0
Димитър Димитров надделя над дебютант в Плевен

Димитър Димитров надделя над дебютант в Плевен

  • 8 ное 2026 | 20:56
  • 1768
  • 0
Благой Найденов с експресен нокаут при завръщането му на ринга

Благой Найденов с експресен нокаут при завръщането му на ринга

  • 8 ное 2026 | 20:18
  • 1956
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 6582
  • 16
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 2020
  • 10
Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 12594
  • 65
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 10885
  • 58
Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

  • 9 ное 2026 | 14:52
  • 720
  • 0
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 13776
  • 9