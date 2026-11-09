Румен Руменов с голямо признание в Косово

Българският бокс продължава да трупа победи и успехи на международната сцена. Румен Руменов си заслужи званието „Най-добър боксьор“ на турнира в памет на Адем Яшари. Националът ни, воден от треньорите Пейчо Багдатов и Младен Сталев, спечели надпреварата в категория до 65 килограма. Отличното му представяне доведе и до наградата за №1 на ринга в Прищина.

Освен Руменов, със злато в Косово се поздрави и Стефан Върбин (85 кг). С бронзови отличия пък завършиха Кирил Димитров и Латин Иванов (55 кг).

Турнирът в Косово бе на много високо ниво. 28-ото издание на „Адем Яшари“ бе със сребърен статут към European boxing, а участие в него взеха боксьори от 6 държави от региона. Всичко това допълнително покачва значението на успеха на родните боксьори.

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