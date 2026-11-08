Йосиф Панов надигра опитен казахстанец и вдигна Плевен на крака

Йосиф Панов триумфира на SlyBet Fight Night! Българинът надделя над Даулет Даукенов в Плевен и нанесе първа загуба на опитния казахстанец в последните му 11 професионални срещи.

Успехър на ринга в зала "Балканстрой" бе общо 29-та за Пепелянката в професионалния бокс. Победата дойде със съдийско решение след десет рунда здрава битка пред пълни трибуни.

Панов започна битката по-добре с контриращо ляво кроше, което разклати Даукенов. Лявата ръка на Панов му помогна да си заслужи първата част с ъперкъти и крошета. Темпото на двубоя се вдигна изведнъж във втория рунд. Двамата боксьори предпочетоха да разменят удари в средна и близка дистанция и се разклатиха по няколко пъти. В третия рунд вече имаше кръв по лицето на Пепелянката.

30-годишният плевенчанин влезе в подем в четвъртата част и отбеляза силни попадения с дясната си ръка. Възпитаникът на Александър Владимиров и Борислав Бояджиев използваше отличен ляв прав, за да подготви десните си крошета и ъперкъти. Доминацията на Пепелянката продължи и в осмия рунд роденият в Буковлък спортист вече се забавляваше на ринга и се боксираше със свален гард.

Във финалните шест минути между въжетата Панов игра на сигурно и си подпечата победата в съдийските карти с отлична стратегия и физическа подготовка, която му позволи да се движи с пъргавост и свежест из ринга.

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