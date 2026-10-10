Льоб след теста за Project Rally One: Не ме чакайте на старта на рали "Монте Карло"!

Легендарният деветкратен световен шампион Себастиан Льоб сподели пред Dirtfish, че любопитството и географската близост са били водещите фактори за решението му да изпробва състезателния автомобил от новия клас Rally1 на Project Rally One, подготвян за 2027 година.

Французинът проведе изпитанията с асфалтовата версия на колата в края на седмицата в района на Воз.

Sébastien Loeb tested Project Rally One's WRC27 challenger yesterday 👀 The nine-times WRC champion has been a target for the team for a while now, being recruited by former team principal Yves Maton, as well as Lionel Hansen. Could we see Loeb compete in the WRC again? 🤔 #WRC https://t.co/plpl4DRWL0 — Powerslide (@PowerslideMedia) October 10, 2026

Себастиен Льоб тества прототипа WRC27 на Project Rally One

„В момента съм във Воз, точно където те провеждат тестовете на автомобила от класа Rally1. Появи се удобна възможност, тъй като познавам Лионел Хансен от предишното състезание, в което участвахме заедно с Порше от GT3 класа, обясни Льоб.

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„Локацията беше съвсем близо до дома ми, а за мен винаги е интригуващо да открия нов автомобил. Исках да придобия представа как се усеща новата концепция на WRC и това беше идеален шанс. Направих няколко серии от обиколки и машината се държеше много добре. Естествено, мощността не е същата като на Fiesta WRC от 2017 година, с която се състезавах рали "Воз" преди няколко месеца, но цялостното усещане беше наистина приятно.“

Льоб, който в момента е обвързан с договор с марката Дачия, побърза категорично да охлади всякакви спекулации относно евентуално свое завръщане в световния рали шампионат: „Няма нужда да очаквате появата ми в Монте Карло.“

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Снимки: Imago