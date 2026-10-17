Пилоти: Новите мотоциклети в MotoGP ще са по-забавни за каране

Предстоящата фундаментална промяна в техническия правилник на MotoGP за 2027 година вече среща изключително позитивен прием сред състезателите. След първите тестове на прототипите с работен обем на двигателя 850 кубически сантиметра пилотите единодушно отчитат, че те са по-леки, изискват по-малко физически усилия и предлагат значително по-чисто удоволствие от карането спрямо настоящите 1000-кубикови чудовища.

Разработката на новото поколение машини вече е в достатъчно напреднала фаза, което позволява да се направят първите ясни оценки за поведението им на пистата. Основната цел на новия регламент е ограничаване на максималните скорости и повишаване на безопасността. Заедно с по-малките двигатели, промените включват изцяло нови шасита, силно редуцирана аеродинамика и преминаване към гуми Пирели.

Time to get to know Dani Holgado, one of our 2027 #MotoGP rookies, through a few quickfire questions 🔥❓ https://t.co/hwZsHDl92W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 17, 2026

Защо Марк Маркес иска протежето му да страда в Moto2 догодина

За тест пилота на КТМ Пол Еспаргаро новите правила са важна крачка напред, тъй като настоящите мотоциклети с прекомерна аеродинамика натоварват състезателите до предела на физическите им възможности.

„Бих избрал веднага 850-кубиковия мотор. Сегашните машини от 1000 кубика са твърде брутални физически и крият повече рискове заради огромната мощност - коментира испанецът. - Гумите на Мишлен трябва да са изключително твърди, за да издържат на гигантския въртящ момент на излизане от завоите през цялата състезателна дистанция. При 850 кубика всичко е различно – моторът е много по-лек и лесен за водене, а гумите са по-меки. С напредването на възрастта само мога да се радвам на тази промяна.“

Алекс Маркес: Марк ще трябва да използва всичките си трикове в битката за титлата

Бившият титуляр на LCR Хонда Такааки Накагами, който вече изпълнява тестова роля за японския производител, поставя акцент върху смяната на гумите с Пирели и премахването на сложните спомагателни системи.

„Лично на мен този мотор ми допада много повече от 1000-кубиковия. Вече не се налага да мислиш за механизма за промяна на височината, всичко е по-опростено. Аеродинамичните елементи са по-компактни и машината има много по-естествено поведение при наклоняване в завой. Наистина се наслаждавам на пистата,“ споделя японецът.

Пилотът на Хонда Лука Марини отбелязва, че поведението на бъдещите 850-кубикови машини е много близко до това на мотоциклетите в Мото2, задвижвани от трицилиндрови двигатели Триумф с обем 765 кубика и оборудвани с гуми Пирели. Според италианеца, който от следващия сезон ще се състезава за Tech3 КТМ, това ще даде сериозно предимство на младите таланти като Исан Гевара, Даниел Олгадо, Сена Аджиъс и Давид Алонсо при прехода им в кралския клас.

Педро Акоста: Отивам в Дукати, за да се уча от Марк Маркес, а не за да го побеждавам

„Момчетата, които идват от Мото2, ще имат огромно предимство в сравнение с предишните поколения. За всеки, който получи възможност да дебютира директно в MotoGP през 2027 година, моментът е идеален, защото новите прототипи ще бъдат много по-близки до тези в междинната категория,“ смята Марини.

Маверик Винялес също не скри ентусиазма си след първите си обиколки с прототипа на КТМ на пистата в Шпилберг, определяйки новата машина като „Мото2 с отличен двигател“.

Хорхе Мартин е уверен, че най-трудното за него вече е минало

„Новото поколение мотоциклети се управлява несравнимо по-леко и натоварва пилота значително по-малко. Направих 11 поредни обиколки с лекота, въпреки че все още се възстановявам от травма. Усещането на мотора е страхотно,“ обобщи Винялес.

От Дукати отрекоха, че ще привличат Маверик Винялес за тестов пилот

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages