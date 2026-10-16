Защо Марк Маркес иска протежето му да страда в Moto2 догодина

Марк Маркес засипа с похвали скоростта на Максимо Килес след спечелването на титлата в Moto3, но призна, че се надява неговото протеже да се сблъска с известни затруднения през следващия сезон в Moto2.

След дебютния си сезон през 2025 година, в който записа три победи и завърши трети в крайното класиране, през 2026 година испанецът беше без конкуренция в Moto3. Той завоюва 10 победи и си осигури шампионската титла още в Индонезия, цели пет кръга преди края на сезона.

Гладиаторът Максимо Килес е новият световен шампион в Moto3

Килес е протеже на братята Маркес и редовно провежда тренировки с тях. През следващата кампания младият испански състезател ще направи крачка напред към Moto2 с тима на Аспар, с който подписа двугодишен договор. Очакванията са той да дебютира в кралския клас MotoGP до 2029 година.

В разговор с медиите в Индонезия Марк Маркес бе попитан дали очаква да се състезава срещу Килес в MotoGP. Въпреки че Маркес е уверен в скоростта на младока, той изрази надежда, че Килес ще срещне изпитания в началото, за да натрупа опит и да остане здраво стъпил на земята.

The dream came true for Maximo Quiles 🥹 And the Marquez brothers were there to celebrate the massive feat 🥳 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/bwjPvOl6Ps — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 12, 2026

„Не знам, тъй като в момента той има двугодишен договор в Moto2. Това е естественият процес на развитие. Максимо притежава изключителен талант, просто е невероятен. Надявам се и дори си пожелавам през следващата година той да се поизпоти малко поне в началото на предсезонната подготовка и в първите стартове. Не защото му мисля лошото, а за да може да извлече поуки от този опит.



„Вярвам обаче, че той много бързо ще покаже темпо. Тренирал съм често с него и без значение какъв мотор кара, той винаги е изключително бърз. Предстои да видим. В момента понякога лети в облаците, но трябва да остане здраво стъпил на земята и да продължи да работи усилено“, заяви Маркес.

Снимки: MotoGP

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