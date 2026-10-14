Хорхе Мартин е уверен, че най-трудното за него вече е минало

Лидерът в класирането на MotoGP Хорхе Мартин изрази пълна увереност, че ще бъде максимално конкурентен в заключителните пет кръга от сезона, подчертавайки, че най-трудните моменти вече са зад гърба му.

Формата на състезателя на Априлия варираше значително на различните трасета през годината, редувайки впечатляващи победи с уикенди, в които необяснимо изоставаше от водещото темпо. След завръщането от лятната пауза испанецът спечели победа и второ място на „Силвърстоун“, но след това отстъпи позиции на „Моторланд Арагон“ и загуби ценни точки на „Мизано“ заради физически проблеми с предмишницата.

It's not the first time @88jorgemartin is involved in some mind games 🧠👀 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/Mfm56SlAb2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2026

Въпреки това Мартин завърши на почетната стълбичка в последните три състезания. Третата му позиция на пистата „Мандалика“ миналата неделя му осигури отново водачеството в шампионата пред Марк Маркес с Дукати.

От Априлия посочиха двете писти, които ги притесняват в битката им с Марк Маркес

„Щастлив съм от третия си пореден подиум с Априлия, това е страхотно постижение. Напълно уверен съм, че ще поддържам висока скорост във всички оставащи надпревари. Имаше стартове, в които очаквах да имам затруднения и наистина беше така. Сега вече не чувствам, че ще се мъча по същия начин. Ще бъда напълно конкурентен и съм изцяло концентриран върху предстоящото“, заяви шампионът от 2024 година.

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Снимки: Gettyimages