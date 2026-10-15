Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

От Дукати отрекоха, че ще привличат Маверик Винялес за тестов пилот

  • 15 окт 2026 | 13:47
  • 200
  • 0

Тим мениджърът на Дукати Давиде Тардоци категорично отрече появилите се информации, че Маверик Винялес може да стане тестов състезател за италианския производител през сезон 2027 в MotoGP.

Десеткратният победител в кралския клас ще остане без титулярно място на стартовата решетка за 2027 година, след като отношенията му с Tech3 и КТМ се влошиха драстично през лятото. Испанецът смята, че проточилите се преговори с КТМ са му попречили да потърси навреме алтернативи на динамичния пазар на пилоти.

Маверик Винялес: Рамото ми вече е напълно излекувано
Маверик Винялес: Рамото ми вече е напълно излекувано

Бъдещето на Винялес остава неясно пет кръга преди края на настоящия сезон, което породи предположения за евентуално негово преминаване в лагера на Дукати. Тардоци обаче обясни, че спекулациите са плод на медийно въображение, след като журналист ги е видял да вървят заедно в падока на пистата „Мотеги“ в Япония.

„С Маверик имам близки отношения от много време, а личният му масажист е приятел от детството на моя син. Свързва ни чисто приятелство. Бяхме забелязани да вървим заедно от офисите към зоната за гостоприемство на „Мотеги“ и именно така се роди този слух.

„Журналистът просто измисли историята, а може би пък ни даде и идея — не знам. Отношенията ми с Маверик надхвърлят професионалните. Истината е, че гледаме напред към бъдещето и отчитаме възрастта на Микеле, така че вероятно на по-късен етап ще имаме нужда от някого“, коментира Тардоци пред GPOne.

Маверик Винялес не се отказва от бъдеще в MotoGP
Маверик Винялес не се отказва от бъдеще в MotoGP

По време на Гран При на Индонезия самият Винялес сподели, че търси проект, който да му носи истинска мотивация, и не е сигурен дали тестовата роля би могла да му я даде. Въпреки това пред Дукати стои въпросът с тестовия състав за 2027 година.

В момента изпитателните функции са поверени на Николо Булега и Микеле Пиро, но Булега ще премине като титуляр в отбора на VR46 през новия сезон. Пиро вече е на 40 години и не се е състезавал редовно в MotoGP от 2012, докато преките конкуренти Ямаха, Хонда и КТМ разчитат на тестови състезатели с пресен опит от решетката.

Защо Николо Булега ще е един от водещите фаворити за титлата в MotoGP през 2027 година
Защо Николо Булега ще е един от водещите фаворити за титлата в MotoGP през 2027 година

Огромният опит на Винялес с различни машини в шампионата би бил ценно предимство. Макар че през 2027 участията с „уайлд кард“ са забранени, той би бил силна опция за заместник при евентуална контузия на някой от титулярите на Дукати.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хорхе Мартин е уверен, че най-трудното за него вече е минало

Хорхе Мартин е уверен, че най-трудното за него вече е минало

  • 14 окт 2026 | 17:10
  • 768
  • 0
Ще се превърне ли Гран При на Мексико Сити в двоен празник за Мерцедес?

Ще се превърне ли Гран При на Мексико Сити в двоен празник за Мерцедес?

  • 14 окт 2026 | 16:13
  • 3888
  • 0
Спуканата гума помогнала на Пиастри в Сингапур

Спуканата гума помогнала на Пиастри в Сингапур

  • 14 окт 2026 | 14:39
  • 1679
  • 1
Успешна операция за Фермин Алдегер, все още не е ясно дали ще кара в Австралия

Успешна операция за Фермин Алдегер, все още не е ясно дали ще кара в Австралия

  • 14 окт 2026 | 12:25
  • 827
  • 0
От Априлия посочиха двете писти, които ги притесняват в битката им с Марк Маркес

От Априлия посочиха двете писти, които ги притесняват в битката им с Марк Маркес

  • 14 окт 2026 | 12:14
  • 1350
  • 0
Люис Хамилтън похвали Формула 1 за новото състезание в Африка

Люис Хамилтън похвали Формула 1 за новото състезание в Африка

  • 14 окт 2026 | 11:54
  • 1031
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

  • 15 окт 2026 | 09:53
  • 19483
  • 19
Сблъсък от тежка категория!

Сблъсък от тежка категория!

  • 15 окт 2026 | 07:40
  • 17413
  • 69
Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

  • 15 окт 2026 | 07:15
  • 13930
  • 51
Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

  • 15 окт 2026 | 07:04
  • 6781
  • 3
Лигата на конференциите стартира ударно

Лигата на конференциите стартира ударно

  • 15 окт 2026 | 06:31
  • 4214
  • 0
"Кървавата яма": стадионът на НЕК, който хиляди безработни изкопават на ръка

"Кървавата яма": стадионът на НЕК, който хиляди безработни изкопават на ръка

  • 15 окт 2026 | 10:20
  • 5604
  • 5