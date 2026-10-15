От Дукати отрекоха, че ще привличат Маверик Винялес за тестов пилот

Тим мениджърът на Дукати Давиде Тардоци категорично отрече появилите се информации, че Маверик Винялес може да стане тестов състезател за италианския производител през сезон 2027 в MotoGP.
Десеткратният победител в кралския клас ще остане без титулярно място на стартовата решетка за 2027 година, след като отношенията му с Tech3 и КТМ се влошиха драстично през лятото. Испанецът смята, че проточилите се преговори с КТМ са му попречили да потърси навреме алтернативи на динамичния пазар на пилоти.
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Бъдещето на Винялес остава неясно пет кръга преди края на настоящия сезон, което породи предположения за евентуално негово преминаване в лагера на Дукати. Тардоци обаче обясни, че спекулациите са плод на медийно въображение, след като журналист ги е видял да вървят заедно в падока на пистата „Мотеги“ в Япония.
„С Маверик имам близки отношения от много време, а личният му масажист е приятел от детството на моя син. Свързва ни чисто приятелство. Бяхме забелязани да вървим заедно от офисите към зоната за гостоприемство на „Мотеги“ и именно така се роди този слух.
„Журналистът просто измисли историята, а може би пък ни даде и идея — не знам. Отношенията ми с Маверик надхвърлят професионалните. Истината е, че гледаме напред към бъдещето и отчитаме възрастта на Микеле, така че вероятно на по-късен етап ще имаме нужда от някого“, коментира Тардоци пред GPOne.
Маверик Винялес не се отказва от бъдеще в MotoGP
По време на Гран При на Индонезия самият Винялес сподели, че търси проект, който да му носи истинска мотивация, и не е сигурен дали тестовата роля би могла да му я даде. Въпреки това пред Дукати стои въпросът с тестовия състав за 2027 година.
В момента изпитателните функции са поверени на Николо Булега и Микеле Пиро, но Булега ще премине като титуляр в отбора на VR46 през новия сезон. Пиро вече е на 40 години и не се е състезавал редовно в MotoGP от 2012, докато преките конкуренти Ямаха, Хонда и КТМ разчитат на тестови състезатели с пресен опит от решетката.
Защо Николо Булега ще е един от водещите фаворити за титлата в MotoGP през 2027 година
Огромният опит на Винялес с различни машини в шампионата би бил ценно предимство. Макар че през 2027 участията с „уайлд кард“ са забранени, той би бил силна опция за заместник при евентуална контузия на някой от титулярите на Дукати.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages