Алекс Маркес: Марк ще трябва да използва всичките си трикове в битката за титлата

Алекс Маркес заяви, че по-големият му брат Марк ще трябва да извади най-добрите си трикове на три конкретни трасета в заключителните пет кръга от сезона в MotoGP.

След надпреварата за Гран При на Индонезия седемкратният световен шампион изостава само на две точки от лидера в класирането Хорхе Мартин. Пистата „Мандалика“ отново се оказа сериозно предизвикателство за Маркес и неговия мотор Дукати, но той успя да триумфира в спринта и ограничи щетите с шесто място в основното състезание. В същото време Мартин финишира съответно четвърти и трети, което доведе до равен точков актив от по 22 пункта за двамата претенденти през уикенда.

Only two points stand between @88jorgemartin and @marcmarquez93 now, echoing the nail-biting 2022 showdown 🔥 #MotoGP https://t.co/qqEe2ZNSWV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2026

До края на кампанията остават пет старта, като единственото трасе от тях, на което Марк все още няма победа, е „Портимао“. В същото време писти като „Филип Айлънд“, „Сепанг“, „Лусайл“ и „Рикардо Тормо“ във Валенсия исторически са били много успешни за испанеца. Алекс Маркес подчерта, че брат му е излязъл жив от трудното изпитание в Индонезия, но предупреди, че машините на Априлия ще бъдат изключително силни в Австралия, Катар и Португалия.

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„Той се спаси, без никакво съмнение. Не бих го нарекъл победа, но Марк се измъкна невредим от изключително коварна за него писта. Получи се равенство – по 22 точки за него и Хорхе. Битката за трофея остава напълно отворена, въпреки че предстоят трасета като тези в Австралия, Катар и Портимао, където Априлия може да се представи фантастично“, сподели състезателят на Грезини.

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След събитията в Индонезия на дневен ред излезе и темата за евентуални отборни заповеди в лагера на Априлия. Тимът разполага с двама състезатели в челната тройка, макар Марко Бедзеки да изостава на 46 точки от водача Мартин пет кръга преди финала.

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От италианския отбор признават, че разполагат с ресурса да помогнат на Мартин чрез съотборниците му, но засега предпочитат да изчакат с подобни мерки. Алекс Маркес смята, че Дукати също може да предприеме подобен ход на по-късен етап, макар моментът все още да не е настъпил.

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„Ясно е, че в Априлия знаят точно какво искат. Тяхната цел е шампионската титла и вече провеждат разговори с всичките си състезатели“, допълни по-малкият от братята Маркес.

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Снимки: Gettyimages