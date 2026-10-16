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Алекс Маркес: Марк ще трябва да използва всичките си трикове в битката за титлата

  • 16 окт 2026 | 12:10
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Алекс Маркес заяви, че по-големият му брат Марк ще трябва да извади най-добрите си трикове на три конкретни трасета в заключителните пет кръга от сезона в MotoGP.

След надпреварата за Гран При на Индонезия седемкратният световен шампион изостава само на две точки от лидера в класирането Хорхе Мартин. Пистата „Мандалика“ отново се оказа сериозно предизвикателство за Маркес и неговия мотор Дукати, но той успя да триумфира в спринта и ограничи щетите с шесто място в основното състезание. В същото време Мартин финишира съответно четвърти и трети, което доведе до равен точков актив от по 22 пункта за двамата претенденти през уикенда.

До края на кампанията остават пет старта, като единственото трасе от тях, на което Марк все още няма победа, е „Портимао“. В същото време писти като „Филип Айлънд“, „Сепанг“, „Лусайл“ и „Рикардо Тормо“ във Валенсия исторически са били много успешни за испанеца. Алекс Маркес подчерта, че брат му е излязъл жив от трудното изпитание в Индонезия, но предупреди, че машините на Априлия ще бъдат изключително силни в Австралия, Катар и Португалия.

Марк Маркес: Преди уикенда този резултат беше сън
Марк Маркес: Преди уикенда този резултат беше сън

„Той се спаси, без никакво съмнение. Не бих го нарекъл победа, но Марк се измъкна невредим от изключително коварна за него писта. Получи се равенство – по 22 точки за него и Хорхе. Битката за трофея остава напълно отворена, въпреки че предстоят трасета като тези в Австралия, Катар и Портимао, където Априлия може да се представи фантастично“, сподели състезателят на Грезини.

От Априлия посочиха двете писти, които ги притесняват в битката им с Марк Маркес
От Априлия посочиха двете писти, които ги притесняват в битката им с Марк Маркес

След събитията в Индонезия на дневен ред излезе и темата за евентуални отборни заповеди в лагера на Априлия. Тимът разполага с двама състезатели в челната тройка, макар Марко Бедзеки да изостава на 46 точки от водача Мартин пет кръга преди финала.

В Дукати нямат съмнения, че Априлия ще използва отборни заповеди в битката с Марк Маркес
В Дукати нямат съмнения, че Априлия ще използва отборни заповеди в битката с Марк Маркес

От италианския отбор признават, че разполагат с ресурса да помогнат на Мартин чрез съотборниците му, но засега предпочитат да изчакат с подобни мерки. Алекс Маркес смята, че Дукати също може да предприеме подобен ход на по-късен етап, макар моментът все още да не е настъпил.

От Дукати отрекоха, че ще привличат Маверик Винялес за тестов пилот
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„Ясно е, че в Априлия знаят точно какво искат. Тяхната цел е шампионската титла и вече провеждат разговори с всичките си състезатели“, допълни по-малкият от братята Маркес.

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Снимки: Gettyimages

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