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Локомотив (София) победи Раднички в контрола

  • 3 окт 2026 | 17:15
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Локомотив (София) победи Раднички в контрола

Локомотив (София) победи елитния сръбски отбор Раднички (Ниш) с 4:1 в контролна среща, която се игра един от помощните терени на стадион Локомотив в "Надежда" и бе закрита за медии и фенове.

Локомотив поведе до почивката с гол на Марк-Емилио Папазов в 9-ата минута. През втората част за "железничарите" се разписаха още Спас Делев, Кристиан Чачев и Георги Минчев.

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