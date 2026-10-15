Ас на Локомотив (София) пропуска мача с Вихрен

Днес нападателят на Локомотив (София) Кауе Карузо замина за Бразилия, обявиха от клуба. Преди месец атакуващият футболист поиска разрешение да се прибере в родината си за няколко дни по семейни причини.

Карузо ще се прибере в България през следващата седмица. Това означава, че той ще пропусне гостуването на Вихрен (Сандански) от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

От началото на този сезон бразилецът има 8 мача за "железничарите". В тях той е реализирал три гола и е направил една асистенция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google