Вихрен с първа тренировка на новите си терени

Отборът на Вихрен (Сандански) направи първа тренировка на обновените футболни игрища в село Левуново. Това стана в навечерието на мача с Локомотив (София) от 1/16-финалите на Sesame Купа на България утре.

Вихрен започна с подобрение на терена, машини влязоха в работен режим

В края на март ръководството на клуба започна основен ремонт на тревната настилка, с оглед нуждата от подобряване на спортната инфраструктура и осигуряването на по-добри условия за футболистите от първия отбор и академията на клуба.

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