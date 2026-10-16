Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)

Вихрен с първа тренировка на новите си терени

  • 16 окт 2026 | 15:54
  • 625
  • 0
Вихрен с първа тренировка на новите си терени

Отборът на Вихрен (Сандански) направи първа тренировка на обновените футболни игрища в село Левуново. Това стана в навечерието на мача с Локомотив (София) от 1/16-финалите на Sesame Купа на България утре.

Вихрен започна с подобрение на терена, машини влязоха в работен режим
Вихрен започна с подобрение на терена, машини влязоха в работен режим

В края на март ръководството на клуба започна основен ремонт на тревната настилка, с оглед нуждата от подобряване на спортната инфраструктура и осигуряването на по-добри условия за футболистите от първия отбор и академията на клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 11207
  • 30
Станаха ясни стадионите и началните часове на осминафиналите за Купа БФС U14

Станаха ясни стадионите и началните часове на осминафиналите за Купа БФС U14

  • 16 окт 2026 | 15:27
  • 703
  • 0
МФК Спартак готви сериозни трансфери преди световното клубно първенство

МФК Спартак готви сериозни трансфери преди световното клубно първенство

  • 16 окт 2026 | 15:13
  • 604
  • 0
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 4966
  • 21
Десподов болен

Десподов болен

  • 16 окт 2026 | 14:40
  • 1893
  • 5
Веласкес дава пресконференция преди мача за Купата

Веласкес дава пресконференция преди мача за Купата

  • 16 окт 2026 | 14:35
  • 1482
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 11207
  • 30
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 32678
  • 208
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 20450
  • 33
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 4966
  • 21
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 7228
  • 10
Левски се завърна от Нидерландия

Левски се завърна от Нидерландия

  • 16 окт 2026 | 16:27
  • 2127
  • 1