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Вихрен отнесе Ботев (Нови пазар) след шоу на Марио Ивов

  • 3 окт 2026 | 16:19
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Вихрен отнесе Ботев (Нови пазар) след шоу на Марио Ивов

Вихрен се класира за 1/16-финалите на Sesame Купа на България, след като победи с 4:1 като гост третодивизионния Ботев (Нови пазар). В следващия етап на надпреварата тимът, воден от старши треньора Борислав Кьосев, ще бъде домакин на Локомотив (София).

С хеттрик днес се отчете Марио Ивов, а един гол добави Монир Ал-Бадарин. На полувремето в Нови пазар "еделвайсите" водеха с 1:0 след гол на Ивов, но още в първата минута на втората част домакините изравниха чрез Денислав Николов.

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Убедителната победа за Вихрен дойде след 70-ата минута, когато резултатът стана 2:1 след второто попадение на Марио Ивов. В последните две минути гостите отбелязаха още два гола за крайното 4:1. Ивов (87') оформи хеттрика си, а Ал-Бадарин отбеляза за крайното 4:1 минута преди края на редовното време.

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