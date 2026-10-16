Ига Швьонтек се класира за полуфиналите в Ухан

Седмата поставена Ига Швьонтек си осигури място на полуфиналите на турнира от категория WTA 1000 в Ухан след убедителна победа над американката Ан Ли с 6-4, 6-1. Вълнението около успеха обаче бе засенчено от факта, че бившата номер 1 в света бе принудена да пропусне задължителната си следмачова пресконференция поради неразположение.

Двубоят срещу Ан Ли започна оспорвано, като първият сет премина през пробиви и сервиращите имаха затруднения да наложат пълен контрол. Швьонтек обаче показа по-висока класа в ключовите моменти и спечели откриващата част с 6-4. Във втория сет полската тенисистка бе пълновластен господар на корта, вземайки първите геймове с категорична игра и затваряйки мача с 6-1.

След приключването на срещата стана ясно, че Швьонтек е почувствала здравословно неразположение, което е наложило пропускането на медийните й ангажименти в Ухан. Екипът й се фокусира върху бързото й възстановяване с оглед на решаващите мачове до края на надпреварата.

На полуфиналите Ига Швьонтек ще се изправи срещу сънародничката си Мая Чвалинска, която прави забележителен турнир. 16-ата поставена Чвалинска сътвори истински подвиг в своя четвъртфинал, побеждавайки Мария Сакари с 6-0, 3-6, 7-5 след драматичен трисетов дуел.

Предстоящата битка между двете 25-годишни полски тенисистки обещава голям интригуващ сблъсък. Докато Швьонтек преследва ценни точки за класиране на Финалите на WTA, Чвалинска демонстрира отлична форма в Китай и ще се опита да изненада шампионката с лявата си ръка и вариативна игра.

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Снимки: Gettyimages