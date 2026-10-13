Ига Швьонтек за колебанията през сезона и новото начало

Ига Швьонтек направи откровена равносметка за представянето си през настоящия сезон, признавайки, че е била значително по-непостоянна в сравнение с предишните години. За първи път от 2021 година насам полякинята не успя да спечели титла от Големия шлем, което превърна 2026-а в година на предизвикателства и адаптация за бившата лидерка в световната ранглиста.

Ключов момент през сезона бе началото на съвместната ѝ работа с испанския специалист Франсиско Роиг през април. Опитният треньор, който в продължение на 18 години бе част от щаба на Рафаел Надал, донесе нова визия за играта на Швьонтек. Фокусът бе поставен върху подобряването на форхенда, по-добрите ъгли при бекхенд и намаляването на непредизвиканите грешки.

Швьонтек сподели, че съвместният процес с Роиг цели изграждането на по-стабилен и дисциплиниран стил на корта, който да ѝ върне необходимата увереност за мачовете срещу най-добрите в света.

Въпреки трудностите, положителните резултати от работата с Роиг не закъсняха. На турнира от сериите WTA 1000 в Торонто през август Швьонтек демонстрира високата си класа и завоюва първата си титла за сезона - 26-а в нейната кариера. Във финалния двубой тя категорично надигра Елена Рибакина с 6:2, 6:3, показвайки шампионско лице.

Сега Швьонтек е насочила цялото си внимание към турнира WTA 1000 в Ухан, където иска да завърши сезона по най-добрия начин. Полякинята се бори за класиране на Финалите на WTA в Индиън Уелс и е амбицирана да използва всеки шанс в оставащите надпревари.

„За първи път се намирам в подобна ситуация в борбата за класиране за Финалите. Това е голямо предизвикателство, но е много позитивно за мен. Наистина съм мотивирана“, заяви Швьонтек, подчертавайки желанието си да приключи трудната година с високи постижения.

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