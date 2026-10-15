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Швьонтек мачка, британка изненада Паолини

  • 15 окт 2026 | 16:44
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Швьонтек мачка, британка изненада Паолини

Бившата номер 1 в женския тенис Ига Швьонтек (Полша) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите WТА 1000 в Ухан (Китай).

25-годишната полякиня записа убедителна победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6:1, 6:4 за час и 35 минути. Така тя достигна до тази фаза за втора поредна година и за пети пореден път е четвъртфиналистка в надпревара от този калибър през настоящата година.

След изключително силен първи сет от страна на Швьонтек, в средата на втората част двете тенисистки си размениха пробиви, но полякинята поведе с нов брейк и до края не допусна повече изненади.

Следващата съперничка на носителката на шест титли от Големия шлем ще бъде победителката от двубоя между Ан Ли (САЩ) и Джанис Тиен (Индонезия).

Британката Сонай Картал поднесе изненада срещу 15-ата поставена Джазмин Паолини (Италия), побеждавайки я с 6:2, 6:0 за малко над час и в четвъртфиналната фаза ще се изправи срещу петата в схемата Елина Свитолина (Украйна), която по-рано днес отстрани представителката на домакините Ханюй Гуо.

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