Швьонтек записа 40-а победа за сезона, Свитолина оцеля в трисетова битка в Ухан

Поставената под номер 7 Ига Швьонтек и номер 5 в схемата Елина Свитолина съхраниха надеждите си за класиране на Финалите на WТА, след като записаха победи във втория кръг на турнира в Ухан, макар и по коренно различен начин.

Швьонтек задмина Серина Уилямс по победи в турнири от категория WТА 1000

Швьонтек имаше значително по-лесна задача и се наложи над своята сънародничка Магдалена Фрех с 6:2, 6:1 за 1 час и 43 минути игра. Това бе 40-ият ѝ успех за сезона в турнирите от веригата на WТА, както и нейна 149-а победа в надпревари от категория WТА 1000. По този начин тя изпревари Серина Уилямс (148 победи) и излезе еднолично на седмо място във вечната ранглиста от въвеждането на този формат през 2009 година насам.

„Щастлива съм, че изиграх първия си мач на централния корт, тъй като досега нямах възможност да играя на него, заяви Швьонтек пред медиите след победата си. - В началото срещата вървеше точка за точка, но след това се радвам, че започнах да допускам по-малко грешки и се възползвах от възможностите си до самия край. Със сигурност беше по-трудно, отколкото показва резултатът.“

Game, set, match 🎾 Iga Swiatek moves on into the last 16 in Wuhan, defeats Frech 6-2, 6-1. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/kWig7Mk15e — wta (@WTA) October 14, 2026

След втория си триумф от два мача срещу 56-ата в света Фрех, балансът на Швьонтек срещу тенисистки извън първите 50 през този сезон вече е 19 победи и 2 загуби. Единствените ѝ поражения срещу опонентки от такъв ранг дойдоха от номер 52 Мария Сакари в Доха и номер 121 Джън Цинвън на Откритото първенство на САЩ.

Полякинята за предизвикателствата през настоящата година

Швьонтек достига границата от поне 40 победи за пета поредна година – постоянство, което носи голямо удовлетворение за полската тенисистка.

„Всяка година е толкова различна, че няма универсална рецепта или решение, сподели Швьонтек. - Радвам се, че въпреки разликите и специфичните предизвикателства, успявам да поддържам постоянство. Настоящият сезон без съмнение е най-трудният, така че всяка победа означава много и, разбира се, ще опитам да спечеля колкото се може повече мачове.“

Полякинята допълни, че трудностите са ѝ донесли и ценни уроци: „Вероятно най-важният урок е, че нищо не идва лесно. В моята кариера нещата като че ли винаги вървяха само нагоре. Когато имах спадове, изведнъж печелех турнир и се чувствах отлично. Тази година е по-сложна. Мисля, че ще се науча да проявявам повече характер и да откривам малките успехи – да се радвам не само на крайните резултати, но и на самия процес.“

В следващия кръг Швьонтек ще се изправи срещу победителката от двубоя между Ашлин Крюгер и Ланлана Тараруди, като това ще бъде първи мач в кариерата ѝ срещу която и да е от тях.

Свитолина надделя над Самсонова в оспорван сблъсък

Междувременно поставената под номер 5 Свитолина трябваше да премине през много по-тежък дуел срещу Людмила Самсонова. Украинката взе убедително първия сет с 6:2 и стигна до ранен пробив във втория, но Самсонова намери сили за обрат, спаси два мачбола и затвори частта със 7:5.

В решителния трети сет Свитолина се мобилизира напълно и спечели с 6:2, записвайки втора победа от два мача срещу Самсонова. В следващата фаза тя ще срещне Кейти Волинец или Ханю Гуо.

Seals the deal 💪 Elina Svitolina secures the win over Samsonova 6-2, 5-7, 6-2. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/qxwUGnb3yx — wta (@WTA) October 14, 2026

„Получи се добър мач за мен, отбеляза Свитолина в интервюто си на корта. - Чувствах, че играя силно, но тя успя да се върне във втория сет и в третия трябваше наистина да вдигна нивото си. Много съм доволна, че останах стабилна психически и продължих да се боря. Ключът се криеше по малко във всичко – намирането на правилните удари и подбирането на точните топки за атака. Беше изключително важно да остана напълно концентрирана и да намеря пътя към победата.“

И Швьонтек, и Свитолина се стремят да стигнат възможно по-напред в Ухан, за да си осигурят участие на финалния турнир на най-добрите през сезона. В момента Свитолина заема шесто място в надпреварата за Финалите на WТА, докато Швьонтек се намира на десета позиция.

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