Ига Швьонтек увеличи шансовете си за Финалите на WTA

Ига Швьонтек записа своята 150-а победа в турнирите от категория WTA 1000 в Ухан, след като надделя над „щастливата губеща“ Ашлин Крюгер с 6:1, 6:4 за 1 час и 34 минути и се класира за четвъртфиналите за втора поредна година.

Сред седемте тенисистки, достигнали тази граница след въвеждането на формата през 2009 година, Швьонтек го направи с най-малко изиграни мачове — 187. От 1990 година насам тя е едва третата състезателка с поне 150 победи в първите си 50 участия в основните схеми на турнири от най-висока категория или WTA 1000, присъединявайки се към Мартина Хингис (162) и Серина Уилямс (153).

Юбилейната победа помогна на Швьонтек да подобри позициите си и в надпреварата за класиране на Финалите на WTA в Индиън Уелс. Каролина Мухова, която в момента заема последното място, даващо право на участие, загуби от Диана Шнайдер на осминафиналите по-рано в четвъртък.

„В края на сезона не е лесно, затова наистина се съсредоточавам върху това всеки ден да се възстановявам възможно най-добре“, каза Швьонтек в интервюто си на корта. „Но се радвам, че записвам победи, защото усещам, че играя по-добре, отколкото в началото на сезона. Готова съм да дам още от себе си и съм щастлива, че съм на четвъртфиналите.“

Швьонтек вече има седем четвъртфинала в турнири от категория WTA 1000 през 2026 година, с което изпревари Елена Рибакина и оглави класацията по този показател за сезона. Това е 32-рият ѝ четвъртфинал в кариерата на това ниво. Сред действащите тенисистки единствено Арина Сабаленка има повече — 33.

Швьонтек не показа най-добрия си тенис, но стабилността ѝ под напрежение, съчетана с нарастващия брой грешки на Крюгер, я изведе до сравнително безпроблемна победа.

Сайтът на WTA посочва ключовите числа от последния успех на Швьонтек и какво могат да означават те за бившата световна номер 1 занапред:

5: Поредни участия във Финалите на WTA. Шампионката от 2023 година се е класирала за заключителния турнир на сезона всяка година след дебюта си през 2021-ва. В началото на седмицата се очертаваше тя да бъде сред резервите, но още няколко победи могат допълнително да изострят борбата за класиране.

7: Спасени точки за пробив. Швьонтек се представи отлично в най-важните моменти на собствен сервис, като отрази седем от осемте точки за пробив. Крюгер създаваше възможности през целия мач, но Швьонтек неизменно намираше навременни отговори, за да се измъкне от трудните ситуации.

9: Победи срещу „щастливи губещи“. С този успех Швьонтек подобри баланса си срещу „щастливи губещи“ на 9:0, като осем от тези победи са постигнати в два сета. Единственият ѝ трисетов успех срещу такава съперничка е срещу Чинуен Женг в Сан Диего през 2022 година.

46: Непредизвикани грешки на Крюгер. Американката записа повече печеливши удари от Швьонтек — 16 срещу 9, но обезсмисли усилията си с 46 непредизвикани грешки, с 19 повече от съперничката ѝ. Много от най-добрите ѝ възможности бяха пропилени заради собствените ѝ грешки.

На четвъртфиналите Швьонтек ще срещне победителката от двубоя между Ан Ли, която изненадващо отстрани водачката в схемата Арина Сабаленка във втория кръг в сряда, и Джанис Тиен. Ли спечели единствения си предишен мач срещу Швьонтек след отказване на полякинята в Мадрид по-рано през сезона. Швьонтек пък води с 1:0 в преките срещи с Тиен след двусетова победа в Доха през февруари.

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Снимки: Gettyimages